À l'instar d'une dizaine d'autres wilayas du pays, celle de Béjaïa a été touchée par les incendies, qui se sont déclarés durant la même journée de vendredi.

Les unités de la Protection civile de Béjaïa, suffisamment occupées par les accidents de la route et la crise sanitaire, ont dû intervenir, en l'espace de 24 heures, à travers les différentes localités de notre wilaya, pour l'extinction de 19 feux, dont cinq jugés importants. Amizour, Barbacha, Kendira, Béni Maouche et Tizi Berber), ont incendies ont été particulièrement dévastateurs.

Tous ces incendies ont été éteints, indique un communiqué de la cellule de communication de la Protection civile, qui précise «que la perte avoisine les 30 hectares de couvert végétal». Le plus important incendie était celui ayant pris dans la commune de Kendira, qui a occasionné, à lui seul, 15 hectares de pertes. Il était le dernier à avoir été maîtrisé. Pourquoi ces départs de feux? Comment expliquer leur simultanéité?

La Protection civile ne donne pas suffisamment de détails. Mais pour les initiés, la saison d'automne a toujours été propice au départ des feux. Le vent chaud qui souffle sur le nord du pays, ajouté aux travaux des champs peuvent à eux seuls expliquer ce phénomène. Le facteur humain a toujours été la principale cause des incendies de forêts, que ce soit en été ou en automne, à travers le pays.

La quasi-totalité des incendies ont une relation directe avec l'activité humaine. En Kabylie, c'est la période de la collecte des olives qui démarre. Pour la faciliter, les petits propriétaires enlèvent les mauvaises herbes des alentours de chaque olivier. Certains ont recours au feu, dont les flammes deviennent rapidement non maîtrisables et survient alors la catastrophe.

Parmi d'autres activités, figurent les feux de paille provoqués par certains agriculteurs afin d'alimenter le sol en nutriments pour leurs prochaines cultures, les élevages. Les décharges sauvages, qui pullulent particulièrement à Bejaia, contiennent des produits chimiques à même de provoquer des départs de feu. La villégiature, devenue à la mode ces dernières années, peut être également à l'origine de ces feux. En oubliant d'éteindre convenablement leurs barbecues en forêt, les braises peuvent provoquer un incendie, avec le concours du vent.

Bref, autant d'explications colportées ça et là et souvent développées lors des conférences de presse des responsables de la Protection civile. Mais à Béjaïa, un autre fléau peut expliquer ces sinistres. La mafia du foncier a toujours eu recours aux flammes pour désherber des milliers d'hectares du domaine public, qui seront par la suite morcelés et revendus. Une vieille technique dans la pratique maffieuse à Béjaïa, où le foncier est si rare qu'il est devenu l'or noir de la région. L'image, assez illustrative, se trouve sur la côte Ouest où les constructions illicites poussent comme des champignons. Elles sont toutes construites sur le domaine public.