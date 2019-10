Plus de 14 millions de passeports biométriques et plus de 16 millions de cartes d’identité biométriques avaient été délivrés à ce jour par l’administration. Ce sont là les chiffres communiqués hier par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune. Le ministre a tenu ces propos contenus dans un exposé détaillé présenté devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de budget 2020 de son secteur qui entre dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2020. Le ministre a précisé que depuis le lancement de la numérisation des documents administratifs, «14 720 000 passeports biométriques ont d’ores et déjà été délivrés ». Il a ajouté que deux millions d’autres le seront en 2020. Le ministre a également informé que 16 800 000 cartes d’identité biométriques avaient été délivrées à ce jour, ajoutant que ce nombre atteindra plus de 21 millions en 2020. L’accent sera mis en 2020 sur le développement des applications de cette carte d’identité biométrique pour qu’elle puisse couvrir tous les services électroniques proposés aux citoyens par l’ensemble des secteurs. Quant au permis de conduire biométrique en cours de généralisation, Dahmoune a fait état de la délivrance de 300 000 permis de ce type, ajoutant qu’un million de cartes grises électroniques devraient être délivrées en 2020. Dahmoune a, par ailleurs, annoncé la mise en service, en 2020, du Registre national de la population qui se veut une plate-forme permettant de collecter toutes les données se rapportant à l’identité des citoyens, au sein d’une même base de données exploitable par les différents secteurs dans le cadre de la concrétisation du projet de e-gouvernement. Une base de données nationale sur la situation sociale des citoyens verra également le jour, l’année prochaine, au titre de la nouvelle politique du gouvernement en matière de soutien social, selon les précisions du ministre. La mise en place d’une stratégie de modernisation de l’administration pour en faire une e-administration est l’un des axes abordés en détail par Dahmoune devant les membres de la commission des finances de l’APN, qui ont salué les progrès réalisés en la matière, soulignant qu’il s’agissait de l’une des plus importantes réalisations de ces dernières années dans le domaine.