C’est devenu presque une tradition «observée» chaque année; les accidents domestiques occupent une bonne place dans les ménages à l’occasion de chaque rituel de sacrifice. Les services de santé font le compte des dégâts en nombre considérable. Pas moins de 300 personnes ont été soignées par les services sanitaires d’Oran, suite à des blessures dont elles ont été victimes durant les deux journées de l’Aïd El Adha. La mauvaise manipulation d’outils tranchants a causé des blessures à plus d’une vingtaine de femmes qui ont été prises en charge au niveau des services compétents. La plupart des accidents domestiques durant l’Aïd El Adha sont dûs aux mauvaises manipulations d’outils tranchants (couteaux et haches notamment), intervenant dans l’abattage, le dépeçage et la découpe de l’agneau. Des lésions corporelles sont localisées notamment aux mains et aux pieds, en plus d’une trentaine de personnes présentant des troubles respiratoires dûs à l’inhalation de la fumée de cuisson ont été admises aux urgences de pneumologie. Les innombrables campagnes de prévention lancées par plusieurs départements ministériels et autres services locaux, les praticiens des services sanitaires, en particulier les urgentistes, n’ont donc pas chômé en intervenant pour prodiguer des soins à ces personnes blessées, suite à des brûlures survenues lors de l’utilisation du chalumeau ou avec de l’eau chaude. Les principales victimes sont constituées aussi bien d’adultes que d’adolescents voire des enfants en bas âge.