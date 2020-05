Quelques jours seulement nous séparent de l'Aïd El Fitr. Une fête qui intervient cette année dans un contexte particulier où le monde entier est en guerre contre un virus qui a emporté des milliers de vies et a fait des centaines de milliers de contaminés, qui sont en soins intensifs. Ils peuvent s'en sortir mais avec des séquelles. Cependant, ce ne sont pas les seules victimes de ce virus le

Covid-19, les mesures prises pour le contrecarrer n'ont pas été sans conséquences, notamment la fermeture des frontières aussi bien aériennes que terrestres. Des milliers de personnes sont bloquées sur d'autres terres que les leurs. Plus de 3000 Algériens sont coincés en France.

Durant deux mois, ils sont restés malgré eux, confinés. Ils ont passé le Ramadhan loin de leurs familles. Ils n'étaient venus que pour quelques jours effectuer une simple visite familiale, des contrôles médicaux ou pour des stages, voire même des conférences et se retrouvent finalement coupés de leurs racines. Aujourd'hui, sans ressources, ayant puisé tout leur argent dont des femmes seules, ces victimes s'interrogent sur la plate-forme lancée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. En effet, au mois d'avril le ministère avait mis à la disposition des personnes bloquées un site pour s'inscrire avant le 23 avril. La plate-forme prévoyait des opérations de rapatriement des ressortissants algériens, mais depuis plus rien. Aucune suite, ni information.

Le ministère de l'Intérieur ne donne aucune nouvelle, alors que les opérations de rapatriement auraient déjà commencé! Les raisons de ce recul ne sont pas connues depuis la clôture des inscriptions où chaque ressortissant algérien a pu avoir un numéro. Que s'est-il passé? Pourquoi le ministère refuse de communiquer? S'agit-il d'un abandon? Ce qui est sûr c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à l'ouverture de l'espace aérien. Ces Algériens exilés par force doivent-ils supporter longtemps le silence des services concernés? Eux qui ont passé un Ramadhan loin de leurs familles?

Doivent-ils encore passer un Aïd El Fitr coupés de leur pays? Pourtant, ces derniers ne cessent de solliciter l'ambassade d'Algérie à Paris qui, d'après nos informations, n'en sait pas plus sur la plate-forme du ministère de l'Intérieur. Beaucoup sont dans une situation sensible et délicate car sans argent et dépendent d'un proche ou d'un ami. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Que vont-ils devenir? L'Algérie n'a pourtant jamais abandonné les siens.