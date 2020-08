Après la fin de la période de confinement préventif, les Algériens et les Algériennes rapatriés de France, rentrent chez eux. Leur sortie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant mercredi dernier, des nombreuses structures hôtelières de la wilaya de Béjaïa. Les Algériens et les Algériennes rapatriés récemment de France par l'Etat algérien à travers des vols spéciaux ont été acheminés durant toute la journée de mercredi vers leurs domiciles respectifs. Ils sont d'Oran, de Béjaïa, de Sétif. Ces citoyens algériens ont été bloqués en France depuis la décision de fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire. Protocole sanitaire oblige, ces rapatriés ont dû séjourner durant une semaine dans les hôtels de Béjaïa réquisitionnés à cet effet. Ils ont bénéficié d'une observation médicale biquotidienne pendant sept jours, ainsi que des analyses de laboratoire, dont les résultats se sont révélés négatifs au Sars-CoV-2. Aucun cas lié au nouveau coronavirus n'a été détecté et les Algériens rapatriés de France sont tous en bonne santé. Depuis mercredi, ils ont retrouvé les leurs en toute sécurité. Durant tout leur séjour, ils étaient régulièrement suivis par une équipe médicale dans le strict respect des mesures sanitaires. Il n'y eut aucun cas positif. Alors qu'ils devaient officiellement rester en confinement durant 15 jours, les autorités ont décidé de réduire la période du confinement de 14 à 7 jours et ce, après consultation des autorités sanitaires compétentes et signature des engagements par les personnes concernées à poursuivre le confinement préventif chez eux jusqu'au 14e jour. Plusieurs bus ont été mobilisés par la wilaya à l'effet de transporter ces rapatriés vers leurs wilayas d'origine.

À l'hôtel Syphax à Tichy, une cinquantaine d'entre eux ont été ravis de rentrer enfin chez eux. pour retrouver leurs foyers et familles après une longue absence qui n'a jamais été prévue. «J'étais bloquée à Paris depuis la fermeture des frontières alors que je venais d'arriver depuis quatre jours. Fort heureusement, j'ai de la famille là-bas qui m'a beaucoup soutenue», raconte cette jeune femme d'Ouzellaguen, au moment de monter dans le bus qui l'acheminera de l'hôtel Syphax à Tichy vers sa ville natale. Et de préciser: « le calvaire n'est pas fini, car nous n'aurons le droit de retrouver nos habitudes qu'au bout d'une semaine. Nous avons signé un engagement dans ce sens». Cette jeune fille était parmi les

50 rapatriés qui ont séjourné dans cet établissement hôtelier, qu'ils quittent désormais mais non sans féliciter le personnel et la direction de l'établissement pour leur accueil et les prestations de service. Il en sera de même pour les autorités sanitaires et les services de sécurité pour leur dévouement durant tout le séjour. À noter que les frais de séjour sont pris en charge par la wilaya de Béjaïa.