Trente et un bébés ont été placés en isolation sanitaire, depuis la confirmation de l'atteinte d'une infirmière du service pédiatrique par le coronavirus.

Le placement des nouveau-nés en quarantaine a été décidé, avec l'accord du directeur de l'hôpital, pour une durée de 14 jours. Rappelons que le Covid-19 s'est frayé un passage au sein de ce service, par la contamination d'une infirmière qui, elle aussi, a été contaminée par un de ses parents. Celui-ci est pris en charge par le service de référence. Aussitôt, la nouvelle a fait le tour du service, dont le personnel, au nombre de 15, a refusé de rejoindre leurs postes. Un mouvement de protestation a été observé par le personnel, exigeant des tests.

Les analyses rapides de sang (BCR), effectuées sur le personnel du service, se sont avérées négatives.

Les tests rapides s'étaient également étendus à 47 personnes exerçant à l'hôpital pédiatrique, donnant aussi des résultats négatifs. Or, en dépit des résultats négatifs des tests rapides, les protestataires ont refusé la reprise du travail. D'où l'intervention du wali et du directeur de la santé qui s'était imposée, pour les convaincre de reprendre le travail. Par ailleurs, et pour plus de sécurité et par précaution, un expert en microbiologie a été chargé, par la direction du CHU, de faire subir aux 15 employés en relation directe avec l'infirmière contaminée, un second test. Il s'agit d'analyses du sang qui se sont avérées négatives. Celles-ci étaient primordiales pour s'assurer de la reprise du travail dans un service hautement sensible accueillant des bébés. Ainsi, après cette fausse alerte qui a donné lieu à un climat de psychose dans toute la structure hospitalière d'El Bouni, le travail a repris et les confinés, personnel médical et bébés en l'occurrence, devront regagner dans moins d'une semaine respectivement leur service et leurs familles.