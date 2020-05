316 ressortissants algériens rapatriés de France, arrivés dans la nuit de samedi à l’aéroport international Houari Boumedienne, ont été placés en confinement au niveau de l’hôtel de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de la ville de Boumerdès, a indiqué, hier, la directrice de la santé et de la population de la wilaya.

« Ces ressortissants, bloqués en France, rapatriés par l’Algérie, sont arrivés dans la nuit de samedi à l’aéroport international Houari Boumediene, d’où ils ont été transportés, par bus publics, jusqu’à l’hôtel de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de Boumerdès. Ces rapatriés y seront placés en confinement durant 14 jours, pour assurer leur protection (et celle des leurs) contre la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19) », a indiqué Fatiha Laliam. La responsable a affirmé que « la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la bonne prise en charge des ressortissants algériens » a été déployée, assurant que leur « transport s’est effectué dans de bonnes conditions » et que cet établissement a été « mobilisé par l’Etat, à leur profit, au titre des mesures de confinement visant à prévenir la propagation du Covid-19.