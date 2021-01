Les services de la Protection civile ont rendu public, hier, le bilan de leurs activités allant de la période du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021. L'on compte ainsi pas moins de 319 interventions dans le cadre des secours et du transport des victimes, notamment ceux suspectées de la infectées au Covid-19 et 159 autres interventions diverses qui entrent dans le cadre de la protection des animaux et de l'environnement. Sur un autre registre, à savoir les accidents de la circulation à travers la wilaya de Constantine, les mêmes services ont enregistré 63 interventions. Le nombre d'accidents établis a occasionné malheureusement deux décès et 40 blessés. Les éléments de la Protection civile ont dû également intervenir pour éteindre des feux.

Des 17 interventions recensées dans ce sens, on dénombre quatre blessés. La noblesse de leur mission les conduit également à sillonner la ville à la recherche des sans-abris en difficulté, notamment en ces temps où il a fait jusqu'à -4°C la nuit. Ce sont ceux qui sont toujours au service du citoyen qui ne manquent pas d'assister des associations humanitaires par temps glacial pour aller vers les plus nécessiteux et défavorisés de la société et leur porter aide et assistance. La charge des pompiers a été plus lourde ces dernieres temps avec la quantité importante des chutes de neige dans les environs de Constantine et les villes limitrophes, comme Sétif, Tébessa et Batna, pour ne citer que celles-là. Côte à côte avec l'ANP et laGendarmerie nationale, les éléments de la protection civile ont participé à toutes les opérations pour désenclaver les routes et axes routiers et secourir les citoyens bloqués. Bien que ces derniers aient été avertis par un bulletin météo spécial, ils se sont quand même aventurés sans trop se soucier des conditions climatiques et des risques, mais aussi sans prendre de dispositions.