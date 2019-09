Le tribunal de Sidi M’Hamed a entamé hier les auditions des témoins et mis en cause dans le cadre de l’affaire du drame survenu suite à une bousculade à l’entrée du stade du

20-Août 1955 lors du concert du rappeur Soolking. Cinq jeunes ont perdu la vie lors de cette bousculade survenue. Au total, 32 personnes en qualité d’ accusés, de témoins et de partie civile, seront entendues par le procureur de la République. Le président de l’ APC de Belouizdad, le wali délégué de Hussein Dey ainsi que l’ex-directeur général de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda), Sami Bencheikh el Hocine, figurent parmi les personnes auditionnées. Selon certaines sources les services de la police judiciaire chargés de l’enquête ont également entendu l’ex-ministre de la Culture et actuelle directrice du centre culturel d’Algérie à Paris, Meriem Merdaci. Cinq jeunes, âgés entre 13 et 22 ans, ont été victimes de la mauvaise gestion et organisation de ce concert de Soolking qui a vu la présence de près de 35000 spectateurs provoquant de nombreuses bousculades.

Le concert s’est poursuivi comme si de rien n’était alors que ce drame s’était produit avant le début des festivités, soit vers 20h00. Cela a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Les organisateurs de concert, soit l’Onda et le ministère de la Culture ont été directement interpellés. Après le drame causant la mort de cinq adolescents, la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a présenté sa démission au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, qui l’a acceptée, d’après le communiqué de la présidence de la République. Sami Bencheikh el Hocine a été limogé, à son tour, de son poste de directeur général de l’Onda par le Premier ministre Noureddine Bedoui, juste après les faits.

La fête a viré au drame. Avant le concert de Soolking, de nombreux observateurs s’étaient étonnés du choix du stade du 20-Août, un stade aux dimensions limitées alors que le rappeur dispose de foules de fans. Le stade du 5-Juillet est mieux loti, que ce soit en termes de capacités, d’espaces ou sur le plan commercial et de la gestion des flux humains.

L’Onda (Office national des droits d’auteur), organisateur du concert, les pouvoirs publics et sécuritaires qui ont validé ce choix du 20-Août pour un concert qui s’annonçait hors normes, ont chacun une part de responsabilité dans ce drame.