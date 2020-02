C'est l'étau qui se resserre sur plus de 300 employés, ayant conduit, des années durant, les bus orange du groupe Tahkout. Ils sont désormais sans aucune source financière ni rente en chômage. Pour cause, le contrat ayant lié le groupe à l'Entreprise publique du transport urbain de la wilaya d'Oran, Eto, est arrivé à expiration. Du coup, aucune entité publique ne s'est estimée apte à renouveler le contrat de partenariat des deux entreprises. Cette situation n'est pas du goût de plusieurs responsables locaux ayant, à les en croire, alerté les responsables hiérarchiques les mettant en garde contre le risque de la crise du chômage guettant les employés en question. Des sources proches du dossier soulignent avoir sollicité l'intervention des cadres hiérarchiques en vue de trouver une petite solution à ces employés. «En vain. Les sollicitations formulées bien avant l'arrivée de ce choc sont restées lettre morte», a-t-on déploré. Au final, 100 bus du groupe Tahkout ont été parqués, n'assurant plus les 17 dessertes accordées auparavant au groupe en question. Cette mesure a été prise après l'échec de plusieurs rencontres ayant réuni les responsables de l'entreprise publique et celle du groupe et dont l'ordre du jour tournait autour des solutions à trouver pour cette question liée à l'avenir des employés de Tahkout frappés du coup par le chômage sans savoir à quel saint se vouer. À la faveur de la mise à l'arrêt définitif des bus du groupe Tahkout, l'entreprise publique des transports urbains d'Oran se retrouve responsable d'une situation inédite, colmater la brèche ouverte en assurant le transport urbain dans toutes ses dessertes. Or, cette entreprise est, de l'avis de plusieurs de ses responsables, inapte à satisfaire une clientèle aussi nombreuse vu que son parc roulant compte une soixantaine de bus seulement. D'ailleurs, l'entreprise publique des transports urbains a souscrit dans un passé récent, un contrat, les partenariat avec le groupe Tahkout, pour justement venir à bout de la crise du transport ayant sévi dans plusieurs localités de la ville d'Oran. Ayant à peine paraphé ledit contrat que les propriétaires privés des lignes de transport urbain ont, à plusieurs fois, observé des sit-in de protestation dénonçant ladite alliance tout en estimant que «le pacte Eto-Tahkout» viendra à bout de leur gagne-pain. Malgré ces cris de détresse des transporteurs d'Oran, dont plusieurs ont acquis leurs bus dans le cadre du dispositif de soutien à l'emploi, les autorités locales d'alors ont totalement tourné le dos à ces jeunes ayant revendiqué l'annulation du contrat. Pis encore, plus d'un responsable dont des cadres de la wilaya d'Oran, se confiant aux médias et lors des différentes rencontres et de leurs sorties, ne manquaient pas d'arguments, expliquant que «l'apport de Tahkout» est important vu le déficit que connaît la wilaya d'Oran en matière de transport, notamment dans le cités nouvellement créées dans, entre autres, les localités lointaines comme Misserghine et l'Aadl.