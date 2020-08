C'est parti ne serait est-ce que pour sauver un tant soit peu de ce qui reste de la saison estivale de l'année en cours. À l'instar du reste des wilayas côtières, la wilaya d'Oran vient de lever les boucliers sur la saison estivale de cette année. Elle vient d'autoriser, à cet effet, 33 plages à la baignade et interdire de deux autres à savoir les plages d'El Mactaâ, située à l'extrême est d'Oran, et la plage artificielle des Falaises, appelée communément les Genêts, située à quelques encablures du centre-ville. Se référant aux rapports établis par les directions de l'environnement et de la santé, les eaux de ces dernières seraient polluées.

«D'importantes mesures préventives, mises en place, sont à respecter», souligne la cellule de communication près la wilaya d'Oran. Celle-ci met en valeur «le protocole sanitaire, reposant totalement sur «le port obligatoire du masque, le respect des gestes barrières, la réorganisation rigoureuse des lieux des stationnements et des parkings en les dotant de pancartes sensibilisant sur les règles à tenir en se rendant sur les plages, ainsi que la prise, en cas de besoin par les éléments de la Protection civile des températures des estivants suspectés dès leur accès sur les plages avec les aménagements des endroits spéciaux pour les masques usés. La même mesure concerne également les cafés, les hôtels et les restaurants. La wilaya invite les gérants des cafétérias et les propriétaires des hôtels à l'exploitation des terrasses, tout en mettant l'accent sur le respect de la distanciation des tables à mettre en place, la mise à la disposition des clients de tous les moyens de désinfection aussi bien à l'entrée qu'à l'intérieur des établissements, le port obligatoire du masque aussi bien par le personnel que par les clients. En décidant de relancer l'activité touristique, la wilaya d'Oran, interdisant l'utilisation de la climatisation, met en garde contre toute transgression des mesures préventives. «Toute violation de ces règles est synonyme de fermeture du lieu de commerce», met-on en garde, soulignant que «des expéditions inopinées seront menées par des commissions mises en place à l'effet de faire respecter, par la force de la loi, ces mesures visant la lutte contre la propagation du Covid-19». La même instance a décidé de transformer les deux routes, liant le chef-lieu de la wilaya, à la côte ouest, en sens unique. Il s'agit de la route de la corniche inférieure devant être empruntée par les automobilistes en se rendant au chef-lieu de la wilaya vers la station balnéaire d'Aïn El Türck, ces derniers sont appelés à prendre l'axe routier de la Corniche supérieure en rentrant. Cette mesure porte dans ses dimensions l'atténuation du phénomène d'interminables bouchons de circulation se formant, notamment durant la nuit, dans plusieurs tronçons de la Ccorniche inférieure. En ce sens, la sûreté de la wilaya d'Oran, impliquée elle aussi, vient de mettre au point son plan spécial destiné exclusivement à la saison estivale en renforçant les moyens humains dans la ville d'Aïn El Türck, celle-ci est réputée pour

être l'important débordement humain la marquant chaque été.