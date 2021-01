Le ministère de la Défense nationale a rendu, hier, son bilan allant du 13 au 19 janvier, dans un communiqué transmis à notre rédaction. Plusieurs opérations ont été ainsi menées dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. En effet, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont, avec un haut professionnalisme et un engagement indéfectible, enregistré des résultats probants visant à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes. Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste «un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit trois casemates pour terroristes contenant cinq obus pour mortier, une grenade et des outils de détonation, lors d'une opération de fouille et de ratissage à Batna, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Khenchela». Rappelons que dans ce contexte, l'ANP avait arrêté un terroriste activement recherché dans la même wilaya et avait, plus tôt à Tipasa, abattu six terroristes. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, «des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations, 34 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à 18 quintaux et 53,245 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire via la frontière avec le Maroc», indique le communiqué du MDN qui précise que les forces de la Gendarmerie nationale et les garde-frontières ont appréhendé 29 narcotrafiquants et saisi 389,195 kilogrammes de kif traité et 25 232 comprimés de psychotropes, lors de diverses opérations menées à Béchar, Mostaganem, Tlemcen,

Aïn Témouchent, Constantine, Skikda, Bordj Bou Arréridji, Annaba, Oum El Bouaghi et In Amenas». Sur un autre registre et s'agissant de la lutte contre la contrebande, le MDN souligne que «des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar 178 individus et saisi 22 véhicules, 150 groupes électrogènes, 153 marteaux-piqueurs, 61,854 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite».