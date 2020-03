vLes éléments de la brigade de la police des frontières en collaboration avec les services des douanes du port d'Oran ont réussi, en collaboration avec la brigade de la lutte contre les stupéfiants de la sûreté d'Oran, à mettre la main sur un réseau de trois individus et à saisir quelque 340 000 comprimés psychotropes de marque Ecstasy. Il s'agit d'un réseau transfrontalier et dont les mem-bres, âgés entre 31 et 33 ans, ont été appréhendés après une enquête approfondie ordonnée par le parquet. Parmi les personnes arrêtées, figure un repris de justice. Cette opération a permis également la saisie de deux véhicules utilisés dans le transport du produit prohibé. Dans une autre affaire, le tribunal criminel prés la cour d'Oran vient de condamner un quarantenaire à 4 années de prison ferme.

L'accusé est un récidiviste ayant purgé une peine de 20 ans de réclusion criminelle dans la prison d'Abadla, dans la wilaya de Béchar, dans le sud-ouest du pays. Il a été arrêté une semaine après sa libération. Il a été jugé pour commercialisation de produits psychotropes après avoir été arrêté en flagrant délit de possession de 350 comprimés psychotropes. Des psychotropes à la cocaïne en passant par les psychotropes, les saisies sont de plus en plus concluantes. La plus spectaculaire a été opérée l'été dernier.

En effet, une quantité de kif traité s'élevant à 52,95 quintaux a été saisie par des unités relevant des Forces navales à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique au nord du cap Falcon, dans l'ouest de la wilaya d'Oran. Cette opération est venue en application des mesures portant sur la nécessité de booster la vigilance et les efforts de la protection et la sécurisation des eaux territoriales du pays. Elle a fait suite à l'opération de recherche et de sauvetage menée par des unités relevant de nos Forces navales, à savoir le bâtiment d'escorte Mourad Raïs 901, vedette SAR 224 et l'hélicoptère SAR LS-16, permettant de porter secours et assistance à trois personnes de nationalités étrangères qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique à 15 miles nautiques au nord du cap Falcon, dans la wilaya d'Oran rattachée à la 2e Région militaire.Après avoir effectué les procédures réglementaires en vigueur et suite au remorquage dudit voilier au port d'Arzew et sa fouille par des garde-côtes, une grande quantité de kif traité s'élevant à 52 quintaux et 95 kilogrammes a été découverte et saisie. Une enquête avec les concernés a été ouverte pour cerner tous les détails et les contours de cette opération.

Le ministère de la Défense a, dans un communiqué qu'il a diffusé, affirmé que «ces résultats de qualité, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, vient s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et le colportage de ces poisons et réitèrent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanentes qui caractérisent l'ensemble des Forces de l'Armée nationale populaire dans sa lutte contre la criminalité organisée multiforme».