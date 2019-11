Choquant ! Sur les 50 millions de baguettes achetées quotidiennement, soit plus d’une baguette par personne, 10 millions atterrissent dans les poubelles. Ce qui équivaut la rondelette somme de 340 millions de dollars. Ce qui, environ représente ce qu’engrange le secteur du tourisme. Un gaspillage inutile qui pourrait être évité à un moment où toute une série de mesures sont prises par les pouvoirs publics pour tenter de «désenfler» une facture des importations qui culminait à plus de 40 milliards de dollars à la fin de l’année 2018. Un million de tonnes de blé tendre sont utilisées annuellement pour la production du pain qui est gaspillé, la subvention pour ce produit de large consommation coûte 15.5 milliards de dinars (120 millions dollars), au Trésor public. L’Algérie qui produit moins de 10% de ce type de céréales en importe annuellement plus de 7 millions de tonnes. 60% de cette quantité est destinée aux boulangeries comme un produit subventionné par l’Etat. La facture d’importation de blé tendre s’élève à plus d’1,5 milliard de dollars par an. Les Algériens ont-ils les yeux plus gros que le ventre ? La question se pose inévitablement lorsqu’il s’agit de la consommation de pain. D’où l’urgence d’agir pour faire changer de comportement des consommateurs vis-à-vis du produit de base très largement consommé et qui est omniprésent même lorsqu’il n’est pas nécessaire d’accompagner certains plats, à base de pâtes par exemple. Le nombre important de baguettes achetées par nos concitoyens sans être entièrement consommées conduit à un gâchis d’une ampleur telle qu’il a fini par s’ériger en phénomène de société. Ce qui a conduit les pouvoirs publics à un chiffre effarant rendant nécessaire la mise en place d’une commission multisectorielle chargée du lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage du pain. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui ont procédé, jeudi à Alger, à son installation. Quels objectifs lui ont été fixés ? Elle sera chargée d’élaborer et de présenter une feuille de route, fin novembre courant, sur la stratégie de sensibilisation à la lutte contre le phénomène de gaspillage du pain, souligne une dépêche de l’APS. Quelle est sa composante ? La commission est constituée de représentants des secteurs du commerce, de la santé, des affaires religieuses, l’intérieur, l’education nationale et l’Enseignement supérieur, outre des représentants de la société civile, des experts en nutrition, des médecin spécialistes et des représentants de start-up spécialisées dans les réseaux sociaux, indique-t-on. «Il est nécessaire de conjuguer les efforts de tout un chacun pour la lutte contre ce phénomène contraire aux valeurs de la société et aux préceptes de l’islam» a souhaité le ministre du Commerce, Saïd Djellab lors de son intervention d’une réunion préparatoire, à cette initiative, qui s’est tenue au Palais des expositions à Alger. Il faut rappeler que la décision de création de cette commission a été prise lors d’une réunion interministérielle, tenue le 4 novembre consacrée à l’examen du Programme de développement de la filière céréalière. Il est impératif d’œuvrer à « la rationalisation de la consommation locale en blé tendre, à travers notamment la lutte contre le gaspillage dans la consommation du pain et à diversifier le mode alimentaire pour protéger la santé du citoyen» avait recommandé le Premier ministre Noureddine Bedoui.