Le bilan mensuel d’octobre 2019, rendu public, hier, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou fait état de 35 affaires inhérentes au trafic de drogue et des stupéfiants élucidées par les services concernés.

Ainsi a indiqué, hier, la cellule de communication de la SW de Tizi Ouzou, au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les services de la lutte contre la consommation de drogue ont eu à traiter 35 affaires, mettant en cause 42 personnes dont neuf ont été présentées au parquet.

Parmi ces dernières, trois ont été mises en détention préventive, cinq ont été citées à comparaître et une a été placée en liberté provisoire.

Par ailleurs, dans le même sillage, 30 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, à savoir coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc., les services de la police judiciaire ont traité 113 affaires, mettant en cause 139 personnes.

13 mis en cause ont été présentés au parquet parmi lesquels trois ont été mis en détention préventive, neuf ont été cités à comparaître, un a été placé sous contrôle judiciaire, et 97 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

S’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens dont l’atteinte aux biens, vols simples et dégradation, les mêmes services ont eu à traiter 31 affaires, mettant en cause 41 personnes. Neuf parmi ces dernières ont été présentées au parquet, dont quatre ont été mises en détention préventive, cinq ont été citées à comparaître et 29 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, en ce qui concerne les affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique dont l’ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué, 51 affaires ont été traitées en octobre dernier, impliquant 70 personnes : une a été présentée au parquet, elle a été citée à comparaître et 45 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet ayant trait aux atteintes aux bonnes mœurs, une affaire a été traitée, impliquant une personne.

Au sujet des infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter huit affaires, impliquant 15 personnes. Neuf accusés ont été présentés au parquet, dont deux ont été mis en détention préventive, six ont été cités à comparaître, un a été placé en liberté provisoire et six dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Et, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 393 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant 341 endroits comme les quartiers sensibles, les lieux publics, les cafés, les marchés, la gare routière et des chantiers de construction.

Au total, 2615 personnes ont été contrôlées dont 32 ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s’agit de port d’armes prohibées, détention de stupéfiants et psychotropes, personnes recherchées… En matière de sécurité publique, le service a recensé 36 accidents de la circulation au cours desquels, 49 personnes ont été blessées. Fort heureusement, aucun décès n’est à déplorer. Enfin, dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale et réglementation a procédé à huit propositions de fermeture de débits de boissons, une exécution d’arrêtés de fermeture de débits de boissons alcoolisées, 88 contrôles et suivis de débits de boissons ainsi qu’à six exécutions d’arrêtés de fermeture de tous commerces confondus.