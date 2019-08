L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira comporte six facultés et deux instituts d’envergure nationale. Elle s’est vu orienter 3500 nouveaux bacheliers répartis dans 11 domaines d’orientation comme les sciences appliquées, les sciences de la nature et de la vie, les sciences commerciales, économiques et de gestion…comme prélude, l’université avait organisé du 15 juillet dernier jusqu’au 23 du même mois des portes ouvertes pour ensuite s’ouvrir aux préinscriptions qui ont duré du 22 au 24 juillet 2019. Pour le besoin de ces opérations, l’université a réquisitionné plus de 70 fonctionnaires chargés du suivi et de l’orientation des nouveaux étudiants. Dans un dossier presse, la cellule de communication est revenue sur les chiffres qui ont caractérisé l’exercice 2018. Ainsi, les deux pôles de cette université comptent 22797 étudiants dont 16265 en licence, 6532 en master. L’université a aussi enregistré la sortie de

2784 détenteurs d’une licence, 2132 diplômés en master. Pour l’exercice 2019-2020 le nombre global des étudiants avoisinera les

24000. Concernant la post-graduation, l’université Akli Mohand Oulhadj compte 300 postulants à un doctorat LMD et 112 pour les sciences. S’agissant de l’offre il faut rappeler que Bouira a bénéficié de 134 postes pour l’exercice 2019-2020. La langue et culture amazighes occupent la quatrième place après les sciences sociales avec 57 postes, l’éducation physique avec 35 places et le droit et sciences juridiques avec 18 places. 24 nouveaux professeurs renforceront les effectifs pédagogiques. Sur un total de 737 encadreurs, 70% sont des maîtres-assistants de catégories A et B et 100 maîtres de conférences. Si la moyenne nationale est de un professeur pour 25 étudiants, le prorata à Bouira varie selon les facultés d’un professeur pour sept étudiants jusqu’à un pour 40 étudiants. Comme rapporté dans une précédente édition, les six restaurants universitaires dispensent 21700 couverts par jour. Les enceintes sont dans une situation dégradée qui nuit à l’image, mais aussi à la qualité des repas. 17 000 perçoivent leurs bourses d’étudiants. À ce niveau, un sérieux problème touche un nombre certes, limité d’étudiants et étudiantes. Parce que dans le dossier de bourse on exige l’épuration de la situation fiscale du tuteur, des étudiants sont restés sans bourse. Quelle est la responsabilité de l’étudiant majeur quand son père a des démêlés avec les impôts. «N’est-il pas temps d’annuler ce document dans le dossier administratif ?» 19 étudiants étrangers sont inscrits à Bouira.