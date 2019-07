Le corps de la police à célébré sa fête nationale. A l’instar des autres wilayas, Constantine a inscrit cet évènement dans une ambiance conviviale, jeudi dernier, profitant de cette occasion pour la remise de grades à 3569 policiers, tous grades confondus des 15 wilayas de l’Est, avant d’honorer les plus méritants dans l’accomplissement de leurs fonctions sans oublier les retraités, les enfants de policiers ayant réussi le baccalauréat, mais aussi la presse publique et la presse privée dont L’Expression. Lors de cette cérémonie qu’on peut qualifier de grandiose l’assistance a pu écouter le message du Dgsn, dans lequel il rend hommage aux éléments de la police pour leur dévouement et sacrifice, notant que ce corps a été l’un des plus exposés aux dangers. L’importance de ce corps n’a pas été, avait souligné le Dgsn, sans avoir pris le temps de faire une évaluation des engagements et les priorités précises auquel sont confrontés les policiers. Le Dgsn profitera de la circonstance pour saluer le peuple et adresser ses vives félicitations à l’Equipe nationale qui, pour lui est une image d’un peuple merveilleux et qui a su briller par son talent et son amour pour le pays. Ainsi le 57ème anniversaire de la création de la police fut un véritable évènement. La Dgsn a été créée par décret le 22 juillet 1962, soit quelques jours après l’indépendance. C’est dans ce contexte que « plusieurs écoles de police ont été ouvertes, comme celle d’Hussein Dey en 1962 destinée pour la formation des cadres, de Constantine, de Tlemcen en 1963 et de Sidi Bel Abbès en 1964. À partir de 1970, la Dgsn a entrepris une politique de modernisation qui a prôné le renforcement de l’appareil de la formation, le recyclage intensif du personnel cadre déjà en fonction, admis à l’École supérieure de police pour des stages prolongés, ainsi que par l’acquisition des équipements nécessaires». L’histoire de la police fait état aussi de l’intégration de la gent féminine. Ainsi «en 1973, l’élément féminin a intégré les services de la Sûreté nationale. Le recrutement de deux promotions successives d’inspectrices de police d’une cinquantaine de femmes, a eu lieu à l’École supérieure de police. La police scientifique a connu, elle aussi, un essor caractérisé par la création d’un laboratoire scientifique et de médecine légale installé à l’École supérieure de police et de deux annexes régionales à Oran et à Constantine». Ce corps demeure au service du citoyen et veille à la sécurité de la population. Elle veille aussi au respect de la loi et à la protection des biens et des personnes.