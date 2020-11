La police est à pied d'oeuvre pour veiller à l'application stricte des mesures sanitaires de lutte contre la propagation du coronavirus. Les services de sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou ont ainsi augmenté la cadence des interventions, dans le sillage de l'application des mesures et dispositions liées à la prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Face au regain des cas de contaminations à cette pandémie, enregistrés dans les quatre coins de la wilaya, les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont mis en application le nouveau dispositif de contrôle, plus rigoureux. Ce plan spécial anti-Covid-19 a permis aux services concernés de la sûreté de wilaya d'effectuer plusieurs interventions. Ainsi, durant la période allant du 1er au 11 novembre 2020, pas moins de 67 infractions par les conducteurs de bus et taxis qui n'ont pas respecté les consignes de prévention sanitaire, et à l'encontre desquels des mesures ont été prises. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, et dans le même sillage, les opérations de contrôle des divers commerces ont donné lieu aux constats d'infractions aux dispositions sanitaires et à des sanctions à l'encontre des contrevenants. Les services qui interviennent sur le terrain ont enregistré 13 infractions au chapitre des insubordinations aux mesures sanitaires. En outre, 122 mises en demeure écrites ont été adressées aux commerçants en infraction. Il a été également procédé à la fermeture immédiate de 37 différents commerces, cafés et restaurants pour une durée de cinq jours. La cellule de communication de la sûreté de wilaya a précisé en outre que les mêmes services continuent de mener des opérations de sensibilisation à l'endroit des citoyens qu'ils exhortent à porter le masque de protection (bavette). Dans ce cadre, a indiqué la même source, plus de 1 078 actions de sensibilisation ont été menées de concert avec les différents organismes et les associations activant dans ce domaine, comme il a été enregistré 138 infractions liées au non-port du masque de protection et dont les contrevenants ont fait l'objet de procès-verbaux d'infraction. Il faut préciser en outre, que suite à la hausse inquiétante du nombre de cas confirmés de patients ayant contracté le coronavirus et du nombre de décès, les habitatants de la wilaya de Tizi Ouzou respectent de plus en plus la mesure du port de la bavette et ce, depuis environ une semaine. En outre, le confinement partiel de 20 heures à 5 heures du matin, a été respecté scrupuleusement par la population dans les quatre coins de la wilaya. Ceci démontre qu'elle a pris conscience de l'importance de se dresser comme un seul homme pour faire face à cet ennemi invisible et dévastateur. Il faut noter aussi que les différents directeurs des établissements sanitaires de toutes les villes de la wilaya de Tizi Ouzou ont tiré la sonnette d'alarme, ces dernières 48 heures, informant l'opinion publique que tous les services réservés pour l'accueil des patients du Covid-19 sont saturés. Des présidents d'APC ont également lancé des appels pressants aux citoyens pour faire preuve de plus de vigilance, à l'instar des maires de Timizart et de Larbaâ Nath Irathen. Le maire de Timizart a révélé qu'en trois jours, six personnes ayant contracté le coronavirus sont mortes. Enfin, il faut préciser que plusieurs marchés hebdomadaires ont été fermés cette semaine car, selon les spécialistes, ils constituent des endroits favorables à la propagation du coronavirus.