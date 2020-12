L'Armée nationale populaire a enregistré, durant la période du 9 au 15 décembre 2020, un important bilan conséquent qui entre dans le cadre de la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Dans un communiqué adressé, hier, à notre Rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne que «des détachements de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale ont exécuté plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées, à travers tout le territoire national». Le ministère entame son communiqué par les résultats enregistrés dans le cadre de la lutte antiterroriste indiquant que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation du renseignement sécuritaire, un terroriste s'est rendu, le 12 décembre 2020, aux autorités militaires, à Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire. Il s'agit, selon la même source, de Mahri Mohamed, dit Rouibah, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011. Le MDN précise que «le terroriste était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type-Kalachnikov, une mitrailleuse de type PKT, deux charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-2, trois fusées pour mortier, de calibre 60 mm, ainsi que deux chargeurs, deux chaînes de munitions et 4462 balles de différents calibres, un véhicule tout-terrain et d'autres objets». Dans le même contexte, le MDN ajoute que «des détachements de l'ANP ont arrêté quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela, Ouargla et Laghouat, alors que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit trois bombes de confection artisanale, à Boumerdès et à Sidi Bel Abbès». Concernant la criminalité organisée, les forces de sécurité ont arrêté 38 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, des quantités de kif traité s'élevant à 7 quintaux et 22 kilogrammes, ayant été introduites via la frontière avec le Maroc». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des unités de la Gendarmerie nationale et des détachements de l'ANP, précise encore le MDN, «ont intercepté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tindouf 99 individus et saisi cinq véhicules, 88 groupes électrogènes, 82 marteaux- piqueurs, quatre détecteurs de métaux, 666 sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite». La même source indique également que «12 individus ont été arrêtés et quatre fusils de chasse; 5350 paquets de tabacs et 6914 unités de différentes boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Relizane, Tlemcen, Aïn Defla, Adrar, Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Khenchela et Aïn Témouchent». De même, ajoute le MDN, «des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 14195 litres ont été déjouées à Tamanrasset, Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf». Concernant la lutte contre l'immigration clandestine la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières «ont arrêté 46 immigrants clandestins de différentes nationalités à Djanet, Tlemcen et El Tarf», conclut le MDN.