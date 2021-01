Evoquant le statut de président de l'Assemblée populaire communal, en tant qu'élu, mais également en tant que gestionnaire soumis aux promotions comme aux sanctions, le ministre de l'Intérieur a tenu à mettre en avant, lors d'une séance plénière tenue ce jeudi, le travail effectué sur le terrain pour la réforme de la gestion des collectivités locales qui s'est soldé par la suspension de 386 élus locaux sur un total de 24 876, depuis 2017, expliquant que «le président de l'Assemblée populaire communale (APC) est soumis à la même législation que le gestionnaire des entreprises publiques, notamment la loi relative à la comptabilité publique et la réglementation des marchés publics et des délégations de service public». Il faut convenir que ce vaste programme qui vise à reconvertir la gestion des collectivités locales, du statut purement administratif, au statut économique et social, s'est heurté, lors de sa mise en oeuvre aux affres de la bureaucratie, et à une résistance qui n'a fait que confirmer, les graves dérives qui se tramaient du temps de l'ancien système. Il va sans dire qu'en présence d'un diktat entièrement voué au service de l'oligarchie, les chances de voir les élus locaux jouir de toute la liberté dans leurs actions, et saisir l'opportunité d'élargir leurs prérogatives, et asseoir les jalons d'une nouvelle gouvernance, étaient presque inexistantes. Cela étant, l'héritage de l'ancien régime ne représente plus un argument pour expliquer le constat mitigé enregistré sur l'exercice de 2020. La volonté politique et les dispositions contenues dans les amendements de la loi fondamentale du pays, visant à rapprocher le citoyen de l'Etat, et à libérer l'administration de ses anciens démons, les obstacles qui renforcent cette espèce de résistance qui mine le lancement de cette réforme, ne devraient plus exister.

À ce titre, Beldjoud n' a pas manqué de préciser que «dans le cadre des importantes réformes engagées par les pouvoirs publics, afin de permettre aux collectivités territoriales de s'acquitter pleinement de leurs prérogatives, plusieurs ateliers ont été organisés pour consolider les capacités des communes en matière de valorisation des ressources financières, fiscales et humaines (personnels et élus), l'objectif étant également de renforcer le contrôle financier et le rôle des secrétaires généraux des APC, ceci a permis de mieux maîtriser et rationaliser les dépenses publiques». Autrement dit, le temps de l'anarchie et de l'impunité touche à sa fin. Les élus locaux, et notamment ceux qui occupent des postes clés, seront désormais soumis au principe de l'obligation de résultats, notamment en matière de règlement et de prise en charge des préoccupations des citoyens et en matière de développement local. Du fait que ce dernier représente tout le chantier à mener pour permettre aux communes et aux wilayas de sortir de la léthargie, et de permettre aux élus locaux de puiser dans le potentiel de leurs régions pour promouvoir la création de nouvelles niches de richesses et d'emploi. Seule alternative pour aboutir à un équilibre économique et financier, à même de permettre une autonomie financière. À cet effet, le ministre de l'Intérieur évoque l'impératif d'une cohésion et une coordination «parfaite» dans les actions des élus, reflétant une vision commune, essentiellement axée sur la prise en charge des problèmes et des entraves liés au développement local.