Quatre jours après son installation, l’Autorité indépendante des élections recueilli, en moyenne, une dizaine de postulants à la présidentielle du 12 décembre prochain. En effet, «39 postulants à la candidature pour la présidentielle ont procédé, jusqu’à lundi, au retrait des formulaires de souscription des signatures», a indiqué hier, Ali Draâ, le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) lors de son point de presse improvisé. Parmi les quatre postulants qui se sont présentés, hier, figurent, Dahmane Krimou de Médéa, Hani Bachir, géologue, Omar Bouacha, président du mouvement El Infitah. Dans sa déclaration aux journalistes des chaînes de télévision privées, Il a salué les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) pour la préservation de la paix et de la sécurité du pays. Bouacha l’un des postulants, et expert en géologie. Il considère que «le temps est venu pour consacrer l’alternance au pouvoir et laisser la relève aux jeunes générations». Il a appelé, en outre, la justice «à ouvrir une enquête sur les 50 milliards de fonds levés pour financer la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika pour le cinquième mandat». Il a également fait état de ses précédentes expériences : j’ai postulé à la présidentielle de 2009. Malgré le fait que j’ai réussi à collecter 120 000 signatures, ma candidature a été annulée». Il a été aussi candidat à l’élection présidentielle du 18 avril dernier. Il est à noter que les quatre derniers postulants sont des candidats indépendants. Ainsi, la majorité des candidats à la candidature qui se sont manifestés jusqu’ici est constituée d’indépendants, a indiqué un membre de la cellule de communication, Mustapha Amine. Plus de 3 millions de formulaires de signatures, à raison de 100000 unités pour chaque candidat, sont d’ores et déjà distribués. D’après Ali Draâ, «quatre candidatures ont été rejetées faute de diplôme universitaire ou équivalent tandis qu’un autre refus a été motivé par le fait que le postulant n’a pas encore atteint l’âge minimum requis pour cette candidature». Parmi les postulants à la candidature pour le prochain scrutin présidentiel figurent notamment des chefs de partis politiques agréés en 2012 et après, dont Ali Benflis, président du parti Talaïe El Hourriyet, Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbel, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA) et Mourad Arroudj, président du parti Errafah. Le chargé de communication de cette autorité a indiqué à l’adresse de nombreux présidents d’APC qui refusaient d’encadrer l’opération de révision des listes électorales, que «ces derniers ne sont plus concernés par cette opération, qui sera accomplie malgré leur refus».Il a évoqué «des entraves dressées sciemment devant son autorité». Alors que l’opération de révision des listes électorales a débuté dimanche dernier, les démembrements de l’autorité indépendante ne sont pas encore installés au niveau des wilayas et communes. A ce propos, il a fait savoir que son autorité a commencé, hier, à envoyer des décisions d’installation des présidents des commissions de wilaya et communales. «L’autorité se contentera de nommer des magistrats proposés par des présidents des cours de justice à la tête des commissions communales, lesquels juges procéderont à leur tour à la désignation des trois membres de cette commission, triés parmi les électeurs inscrits sur la liste de la commune. Quant à la commission de wilaya, elle sera composée d’une quinzaine de membres issus de la société civile locale», a expliqué Ali Draâ, indiquant qu’une rencontre se tiendra demain avec le président de l’autorité, en l’occurrence, l’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Charfi.