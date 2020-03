Dix nouveaux cas de coronavirus on été confirmés, hier, à travers le pays. Cela porte le nombre de personnes infectées à 37. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de la Santé. «Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida qui comptabilise sept malades, suivie de Tizi Ouzou avec trois malades et un seul à Alger», indique le communiqué du ministère. La même source souligne que «l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier tous les contacts». Et d'ajouter: «Le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau.» Selon des sources hospitalières parmi les nouveaux cas annoncés jeudi, figurent deux Algériens ayant séjourné en France.

Par ailleurs, le nombre de décès est aussi en ordre croissant, indique la même source qui confirme un troisième décès. Il s'agit d'une femme âgée de 51 ans résidant dans la wilaya de Blida, la région la plus touchée pour le moment par l'épidémie. Ajoutant que cette troisième victime est une proche de la famille qui a été contaminée par un ressortissant algérien et sa fille venus de France, affirme le ministère de la Santé. Celui-ci indique, en outre, que 12 patients sont guéris, ont quitté leur isolement et l'hôpital.

Au plan des moyens déployés par l'Etat pour faire face à l'épidémie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, accompagné par le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid, a inauguré hier, au CHU Frantz Fanon Blida, un centre pour accueillir les cas suspectés de coronavirus.

Dans le cadre du renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, le ministère de la Santé invite la population à «se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon liquide ou utiliser une solution hydro-alcoolique, se saluer sans se serrer la main et sans faire la bise et éviter les regroupements et les déplacements inutiles». Il s'agit aussi de «protéger les personnes âgées et les malades chroniques en leur évitant tous contacts non obligatoires, veiller à l'utilisation de l'eau de javel pour le nettoyage et la désinfection de son environnement», ajoute la même source, soulignant que les personnes présentant des symptômes grippaux «devront se soumettre à un isolement au niveau de leurs domiciles et de contacter les urgences en cas de complications».

Le ministère appelle aussi la population à «appliquer ces mesures avec rigueur et responsabilité pour la protection de tous».