«Selon un communiqué de la sûreté de wilaya d’Alger, plus de 4 300 personnes ont été arrêtées par les services de la police judiciaire en janvier dernier dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine. Parmi ces affaires 2221 d’entre elles sont liées à la détention et à l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes, 387 pour port d’armes prohibées et 1 736 pour divers délits», précise la sûreté de wilaya d’Alger. Ainsi, selon le même communiqué, 14,343 kg de kif ont été saisis de même que 14 002 comprimés psychotropes, 21,58g de cocaïne et 6,02g d’héroïne. Parmi les affaires traitées, 370 sont relatives aux atteintes aux biens et 561 affaires ont trait aux atteintes aux personnes. Quant aux délits et crimes contre la famille et les bonnes mœurs, les services de la police judiciaire ont traité 40 affaires et 608 affaires relatives aux biens publics, ainsi que 123 affaires à caractère économique et financier, et cinq autres relatives à la cybercriminalité.Enfin, les services de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré, en janvier dernier, 44 274 appels sur le numéro 17 Police secours et le numéro vert 15-48 et 1 068 appels sur le numéro 104, qui restent à la disposition des citoyens pour informer de tout ce qui touche à leur quiétude et à leur sécurité.