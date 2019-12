Il s’agit, pour rappel, d’oppositions exprimées par les citoyens propriétaires des terres devant servir d’assiettes pour la réalisation desdits projets. Ainsi, rien que dans le secteur de l’habitat, plusieurs projets de construction de logements de différents types sont actuellement à l’arrêt à cause de ce problème. Les projets en question, devant être réalisés dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou, totalisent pas moins de 4500 logements. Il s’agit de projets de logements sociaux, de logements promotionnels aidés et de différentes autres formules. Parmi les projets dont les travaux n’ont même pas pu être lancés, il y a celui des 480 logements dont a bénéficié la localité de Fréha, à 30 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce projet devant être réalisé au village Adjerar est actuellement bloqué à cause des oppositions exprimées par plusieurs citoyens de cette localité, a-t-on appris. Le problème des oppositions est très récurrent dans la wilaya de Tizi Ouzou et ne concerne pas seulement les projets relevant du domaine du logement, mais il touche également les autres secteurs comme les travaux publics, l’hydraulique, le gaz, l’électricité, le tourisme, l’environnement ainsi que les zones industrielles. Les pouvoirs publics ont même été contraints d’annuler carrément certains projets dont a bénéficié la wilaya à cause de l’impossibilité de régler les problèmes d’oppositions qui s’y posaient. Les projets qui n’ont pas été annulés ont connu des retards immenses à l’instar du téléphérique devant relier la gare routière vers le village Redjaouna en traversant toute la ville de Tizi Ouzou, le barrage de Souk Ntleta… Les mannes financières dont a bénéficié la wilaya n’ont donc pas suffi pour réaliser l’ensemble des projets devant profiter à la wilaya. Dans le domaine des investissements privés, pas moins de 70 projets ont été soit annulés ou bien connu des retards énormes à cause du même obstacle. Ce n’est qu’après l’année 2016 et suite à maints efforts qu’une partie des projets bloqués a pu être de nouveau relancée. Même des projets d’intérêt public et général comme le gaz de ville ont buté sur les difficultés liées aux oppositions dans des dizaines de communes de la wilaya. Il a fallu que le wali intervienne personnellement et veille à l’application de la loi, en ayant recours parfois à la justice comme le stipule la loi, pour que les choses rentrent dans l’ordre un tant soit peu. Dans ce qui a trait aux projets de branchement au gaz naturel, il a été recensé récemment pas moins de 160 oppositions dans diverses localités de la wilaya. la direction de wilaya de l’énergie et des mines a fait d’énormes efforts pour débloquer la situation et permettre aux centaines de foyers de mettre enfin fin au calvaire des pénuries en gaz butane qui surgit chaque hiver dans tous les villages non dotés de gaz naturel. Dans d’autres domaines aussi, le même constat est à établir. Par exemple, des projets de réalisation de Centres d’enfouissement technique (CET) ont été tout simplement abandonnés ou ont connu un arrêt total des travaux à cause du même problème. C’est le cas notamment des CET de Fréha, Iloula, Oumalou et Mizrana. Le téléphérique de Tizi Ouzou devait entrer en service en 2015. Ses travaux avaient été lancés en 2013 pour une durée de réalisation de 24 mois. A ce jour, le projet n’est pas encore terminé. Et la cause principale de ce retard de plus de quatre années n’est dû qu’aux oppositions formulées par les citoyens devant être expropriés. La pénétrante de l’autoroute Est-Ouest a connu le même sort ainsi que plusieurs barrages d’eau dont celui de Souk Ntleta, Sidi Khelifa, Bounachi et Zaouïa. La liste des projets bloqués ou avançant au ralenti à cause des oppositions est encore longue. Aussi longue que l’attente des citoyens.