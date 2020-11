C'est aujourd'hui que débute la deuxième phase de la rentrée scolaire. Cette marée humaine est composée de près de 5 millions d'élèves. Ils rejoindront les différents CEM et lycées du pays.

Les 4 790 671 élèves reprendront, «masqués», leurs cours «en présentiel» dans leurs établissements respectifs sous une vigilance sanitaire, car le retour en classe des 3 313 448 du cycle moyen, et les 1 477 187 élèves du cycle secondaire se déroule dans un contexte anxiogène.

Le virus, qui rôde toujours, a déjà «redoublé de férocité». Les contaminations ont encore une fois franchi, hier, la barre des 300 cas.

Pour leurs permettre de regagner les établissements scolaires dans de bonnes conditions, les dernières retouches y sont apportées.

Lors d'une virée effectuée, hier, au lycée de jeunes filles Hassiba Benbouali dans la commune de Kouba, l'ensemble du personnel était réquisitionné.

Il s'agissait de mettre les dernières touches afin que tout soit opérationnel dans les conditions exigées par le protocole sanitaire.

Des agents veillaient à l'hygiène et à la propreté, des structures de cet immense établissement. Des lycéennes, concernées par la reprise, étaient présentes afin de s'informer des horaires et des jours des cours.

Les lycéennes du lycée Hassiba réparties en deux groupes, l'un étudie le matin, l'autre l'après-midi. Chaque groupe est composé d'une vingtaine d'apprenantes.

Pour ce qui est de la durée de la séance d'enseignement, celle-ci a été comme pour les collèges, réduite à 45 minutes durant tous les jours de la semaine, y compris l'après-midi du mardi.

S'agissant de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS), le même groupe pédagogique, doit totaliser un volume horaire hebdomadaire de 1h30 hors des heures de cours, en veillant à prendre en compte la capacité d'accueil de la cour de l'établissement.

Les cours d'informatique, de musique et de dessin seront dispensés en alternance.

Enfin, il y a lieu de noter que la deuxième phase de la rentrée scolaire d'aujourd'hui sera marquée par le renforcement de la sécurité aux abords des établissements scolaires concernés.

Les forces de l'ordre veilleront au grain, à l'extérieur des lycées et collèges. Les services de sécurité seront présents pour protéger les élèves et s'assureront du respect des gestes barrières pour endiguer une éventuelle expansion de l'épidémie.