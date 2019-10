Le cycle des actions de protestation se poursuit et se ressemble dans la wilaya de Tizi Ouzou où l’on en a enregistré, hier, plusieurs, aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans d’autres communes. En effet, c’était encore au tour du siège de l’Assemblée populaire communale de Aïn Zaouïa d’être fermé par des citoyens de la commune. Il s’agit des habitants du village Ighendoussen, l’un des plus grands du « arch » d’Ath Boumahni.

Ces derniers ont décidé de bloquer le siège de la mairie de Aïn Zaouïa, une fois de plus, pour dénoncer le silence prolongé des responsables concernés, quant à la prise en charge de leurs revendications, maintes fois exprimées.

Les habitants du village Ighendoussen déplorent ainsi le cadre de vie qui prévaut chez eux et où le minimum requis de conditions pour mener une vie digne de ce nom n’est pas assuré. Des problèmes, comme celui de l’état des routes de ce village, le manque d’eau, l’assainissement, etc., demeurent posés depuis des années. En dépit de maintes démarches entreprises, auprès de tous les responsables susceptibles de prendre des décisions concrètes pour le règlement de ces problèmes, les citoyens continuent d’avoir droit à des promesses sans lendemain.

« Nous avons même reçu la visite du chef de daïra dans notre village. Ce responsable s’est engagé à prendre des mesures concrètes pour améliorer les choses, mais depuis, c’est le silence radio », a déclaré, hier, à la presse l’un des responsables du comité du village Ighendoussen. Le même représentant de ce village a indiqué que certains projets devant être réalisés à Ighendoussen, sont à l’arrêt depuis 2013. Et, a ajouté le même délégué du village, aucune décision n’a été prise par qui de droit pour débloquer la situation. C’est donc, suite à toute cette inertie qu’il a été décidé de fermer le siège de la mairie de Aïn Zaouïa, hier, puisque cette option semblait être la seule à même de faire réagir les responsables sollicités, à maintes reprises. Toujours dans le sillage des actions de protestation, les parents d’élèves du CEM « base 5 » d’Azeffoun ont procédé hier matin, dès la première heure, à la fermeture de cet établissement scolaire. Il s’agit d’un CEM fraîchement ouvert. C’est avant-hier dimanche, qu’il a ouvert ses portes pour la première fois. Mais les parents d’élèves ont été stupéfaits de découvrir que ledit établissement scolaire ne dispose même pas du minimum de commodités pour offrir un cadre adéquat pour que les élèves y soient scolarisés. Selon les parents d’élèves, cet établissement ne dispose ni d’eau ni d’électricité. A midi, la restauration n’est pas assurée aux élèves, en plus du manque flagrant d’enseignants. Les parents d’élèves s’interrogent, en outre, comment peut-on inaugurer une école dépourvue de tout ce qui est indispensable pour la scolarité des élèves ? Pour l’instant, les parents d’élèves du CEM « base 5 » d’Azeffoun ont décidé de scolariser leurs enfants dans l’ancien collège, en attendant que les autorités réagissent en améliorant la situation du CEM en question. Par ailleurs, et toujours, au chapitre des actions de protestation, un sit-in a été observé, hier, par les enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou devant la direction de l’éducation au chef-lieu de wilaya. Les concernés exigent l’amélioration de leurs conditions socio-professionnelles.

Enfin, les étudiants de la Faculté de médecine de l’université Mouloud-Mammeri ont observé, hier, un sit-in pour revendiquer la libération de l’étudiant en chirurgie dentaire, Smaïl Chebili qui a été arrêté lors de la marche des étudiants à Alger qui a eu lieu le 27 septembre dernier. Selon ces derniers, le procès du prévenu est prévu demain mercredi 16 octobre. C’est donc aussi en guise de solidarité avec leur camarade que les étudiants ont pris part au sit-in d’hier.