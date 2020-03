Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis, hier, une peine de 4 ans de prison ferme assortie 200 000, 00 DA d'amende à l'encontre de Karim Tabbou.

Un imposant rassemblement de solidarité a été tenu, hier, devant le tribunal de Sidi M'hamed à Alger-Centre, où se déroulait le procès de Karim Tabbou, figure de prou du Hirak. La foule n'a pas cessé de réclamer à tue-tête sa libération, tout en arborant ses portraits. Les parents du détenu sont arrivés très tôt, hier, pour suivre le procès. En détention provisoire depuis septembre dernier, le coordinateur de l'UDS (un parti non encore agréé) est poursuivi pour les chefs d'inculpation d' atteinte au moral de l'armée, atteinte à l'unité nationale, incitation à attroupement suite à l' appel à manifester qu'il a cosigné avec d'autres personnalités, lancé le 5 juillet dernier, ainsi que par rapport à ses publications sur son compte Facebook. Indomptable et égal à lui-même, Tabboou s'est montré, hier, très percutant dans ses réponses aux questions de la juge. Il a affirmé qu'il était «l'élève de Hocine Ait Ahmed...». Interrogé par la présidente de l'audience, il a nié en bloc les accusations portées contre lui, notamment l'atteinte à l'unité nationale, car dit-il «défendre et renforcer l'unité nationale est un devoir sacré pour moi», tout en se considérant comme détenu politique. «Incitation à la violence, atteinte au moral de l'Armée et à l'unité nationale, sont de graves et dangereuses accusations, auxquelles même la justice ne croit pas, car elle s'est contentée de mener une enquête en une vingtaine de minutes.» «Je suis jugé non pas en tant que citoyen, mais en qualité de chef d'un parti non agréé (l'Union sociale-démocrate)», a-t-il insisté, considérant qu'il est un détenu politique. «Je refuse que je sois poursuivi en ma qualité de militant politique par les services de sécurité sous prétexte judiciaire. Cela fait de la justice un simple instrument entre les mains de l'Exécutif», a-t-il poursuivi. «Nous étions les premiers à parler de l'Algérie nouvelle, ensuite le système a récupéré le concept, en le vidant de sa substance...», a-t-il ajouté. Il a regretté aussi le fait que «sa détention provisoire a été prolongée plusieurs fois malgré l'absence de preuves étayant les accusations l'incriminant.» Libérées récemment, les figures du mouvement à l'image de Fodil Boumala, Samir Larbi et Lakhdar Bouregaâ, ont assisté au procès. Ce dernier a pris place au côté des parents de Tabbou à l'intérieur de la salle d'audience. Il faut noter qu'une forte mobilisation a été au rendez-vous. Malgré des interpellations, arrestations de manifestants et intervention musclée des renforts de la police en vue de la disperser, la foule est revenue à la charge au début de l'après-midi. En plus de la demande de libérer immédiatement Karim Tabbou, la foule a réitéré tous les slogans du Hirak, particulièrement l'instauration d'un Etat civil.

Le président du RCD, Mohcine Belabbas, des représentants du FFS à l'image du député Djamel Bahloul, des ca-dres de l'UDS et autres anonymes sont venus apporter leur soutien à Karim Tabbou. Etant donné le nombre important d'avocats qui se sont constitués en faveur du détenu (110 avocats au total) le collectif de défense a dû demander la suspension de la séance pour désigner les avocats qui prendront en charge les plaidoiries.

Le procès a repris aux alentours de 15h20. A la question relative à son opposition à la présidentielle, il répond qu'«il s'est opposé à tous les mandats de Bouteflika». Après une courte pause, le procès a repris vers 17heures. «Son isolement prolongé, son arrestation et sa détention prolongée ainsi que les reports successifs de son procès», ont été dénoncés par la défense. Il faut rappeler que «durant les cinq mois de détention, Karim Tabbou est le seul détenu qui a passé le plus fort de son temps à l'isolement, soit 20 heures sur 24 heures», a déploré la défense.