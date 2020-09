Le procès en appel du journaliste Khaled Drareni et des militants Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche s'est ouvert, hier, en début d'après-midi. Le procureur général près la cour

d'Alger a requis une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 50 000 DA.

Le procès s'est déroulé en présence de 10 journalistes seulement. Des dizaines d'autres représentants des médias ont été empêchés d'accéder à l'intérieur du siège de la cour du Ruisseau. Au niveau du poste de police, un représentant du parquet a exigé des journalistes

un ordre de mission. Mais peine perdue pour ceux qui sont repartis, pour se procurer ce document. Même avec ce sésame, les journalistes, restés des heures entières devant l'entrée principale de la cour, n'ont pas été autorisés à y accéder! Par conséquent, les journalistes ont improvisé un rassemblement devant l'enceinte de la cour pour exprimer leur indignation. Quant au procès, la présidente de l'audience a dû suspendre la séance pour attendre l'arrivée du détenu Khaled Drareni acheminé depuis la prison de Koléa (Tipasa).

Le fourgon qui le transportait a été coincé dans les embouteillages. Le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, également commandant de l' ALN et figure de l'opposition, a suivi le procès en appel des trois prévenus, tandis que d'anciens au-tres détenus et figures du Hirak à l'image de Karim Tabbou, Fodil Boumala, Hakim Addad ont également marqué leur présence pour apporter leur soutien à Khaled Drareni et les deux autres prévenus.

Interrogés, les prévenus ont rejeté en bloc les lourdes et graves accusations portées à leur encontre. Questionné lors des débats, par la présidente de l'audience, sur les charges qui pesaient sur lui, Khaled Drareni s'est demandé «si l'exercice de son travail de journaliste portait atteinte à l'intégrité du territoire national?». Il a poursuivi: «Je suis là, car tout simplement j'ai couvert le Hirak en toute indépendance et diffusé des vidéos montrant certaines interpellations.» «Le président de la République ne cesse de qualifier le Hirak de béni, alors que les journalistes qui couvrent ses manifestations sont incarcérés», a-t-il ajouté. «On m'a condamné pour avoir travaillé, sans agrément, en tant que collaborateur avec la chaîne TV5 Monde, mais on ne m'a pas reproché de collaborer, sans agrément, avec la chaîne privée Echourouk News», a-t-il encore déploré.

Quelque 34 avocats du collectif de défense se sont inscrits pour plaider en faveur des trois prévenus à raison de 10 minutes pour chacun. L'un des avocats, en l'occurrence, Abdelghani Badi s'est demandé lors de sa plaidoirie si on peut prétendre passer à la nouvelle Algérie avec les mêmes pratiques prévalant sous l'ère du président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

Pour rappel, Khaled Drareni a été condamné le 10 août dernier à 3 ans de prison ferme, assortie d' une amende de 50 000 DA et 4 ans de privation de droit civiques. Il a été poursuivi pour «incitation à attroupement non armé» et «atteinte à l'intégrité du territoire national». Il avait été arrêté en compagnie des deux activistes et d'autres manifestants à Alger le samedi 7 mars dernier.