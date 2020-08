Ayant réussi à berner 12 jeunes venant de Relizane et de Constantine en leur ayant proposé, via Facebook, la traversée, un passeur âgé de 40 ans et son acolyte n’ont pas pu tromper les justiciers de la cour d’appel d’Oran, ces derniers viennent de les condamner à 4 ans de prison ferme. Les deux mis en cause sont accusés d’avoir escroqué 12 jeunes attirés par ce passeur et son complice via les réseaux sociaux en leur faisant miroiter la traversée sûre contre des sommes d’argent allant de 600 000 DA à 1,2 million de dinars à payer chacun. Cette traversée est utopique. Après les avoir attirés dans les mailles de ses filets, le passeur a jugé utile de dépouiller ses victimes de leur argent, leurs portables et autres effets avant de les séquestrer dans un taudis situé dans la plage de la Madrague à l’ouest d’Aïn

El Turck en leur demandant de patienter le temps de se préparer à la traversée. Après une accalmie qui a peu duré, la harga est revenue en force prenant des proportions crescendo ces derniers jours. À Mostaganem, des gardes-côtes ont, tout récemment, mis en échec une tentative d’émigration clandestine impliquant 17 personnes. C’est lors d’une patrouille que les éléments de ce corps sécuritaire avaient intercepté une embarcation de fabrication traditionnelle avec à son bord 17 personnes dont des ressortissants étrangers et deux mineurs. L’interception a été faite à 7 miles marins au nord de la plage de Chaïbiya, rattachée à la commune de Ben Abdelmalek Ramdane. Les mis en cause ont été transférés au port de Mostaganem pour effectuer les démarches en vigueur dans de tels cas et leur apporter les premiers soins au niveau de l’hôpital avancé de la Protection civile. Les mêmes unités, en coordination avec les services de santé compétents, ont activé le dispositif de prévention de l’épidémie de coronavirus au niveau de cet accès frontalier maritime. Les prévenus ont été, par la suite, remis aux services de sûreté compétents et traduits en justice pour tentative d’émigration clandestine par voie maritime. Auparavant, les éléments du groupement des gardes-côtes ont mis en échec, au large de Mostaganem, plusieurs tentatives d’émigration clandestine et arrêté 49 personnes dont des étrangers. Au cours de patrouilles effectuées, les gardes-côtes ont intercepté au nord du port commercial de Mostaganem et au large de la côte est de la wilaya, trois groupes de candidats à l’émigration clandestine se trouvant à bord d’embarcations traditionnelles. Les mis en cause, dont trois ressortissants étrangers, quatre mineurs et une femme, ont été conduits au port commercial de la ville avant d’être pris en charge par les éléments de la Protection civile. Ils ont été ensuite remis aux services sécuritaires compétents avant d’être ensuite déférés par-devant la justice. À Chlef, 17 autres candidats, ayant pris récemment le départ à partir de la plage de Ténès, à 55 km au nord de Chlef, ont été arrêtés par des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Kaloul, relevant de la daïra d’Abou Lhassane, à 49 km au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya.