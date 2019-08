Les services de police de la wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire les activités de quatre individus impliqués dans deux affaires distinctes d’escroquerie par le recours au faux et usage de faux dans l’octroi de logements publics, a-t-on révélé, hier, lors d’un point de presse organisé au niveau du siège de la sûreté de wilaya. Les éléments de la brigade criminelle relevant du service de la police judiciaire d’Oran ont procédé à l’arrestation d’une femme de 43 ans sur la base d’une plainte déposée par une des cinq victimes auxquelles elle promettait des logements sociaux en leur fournissant des décisions de pré-affectations émanant des services de la daïra de Bir El Djir, moyennant une somme d’argent variant entre 800 000 et 2,4 millions de dinars. Ces décisions de pré-affectations de logements publics et ordres de versement devaient émaner en principe de l’Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) pour pouvoir bénéficier de logements au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaïd, a-t-on souligné. Les investigations menées par les éléments de la brigade criminelle ont montré que tous les documents et procès-verbaux administratifs en lien avec cette affaire étaient falsifiés. Les recherches ont abouti également à l’arrestation de deux acolytes : deux hommes âgés de 54 ans qui travaillaient avec cette femme. Une perquisition dans le domicile de l’un deux a permis de découvrir un lot de faux documents administratifs dont des décisions de pré-affectations et des ordres de versement.