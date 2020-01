La PAF a eu du boulot en 2019 ! «Plus de 16 millions de voyageurs ont transité via les postes frontaliers», a indiqué, hier à Alger, le contrôleur de police Noui Mohamed Sifi. Le directeur de la police aux frontières (PAF). Sur ces 16 millions de voyageurs, plus de 4 millions sont des étrangers, a révélé la même source.Une nette augmentation par rapport à l’année d’avant. « Les services de la police aux frontières terrestres, marines et aériennes relevant de la Sûreté nationale ont enregistré une augmentation du nombre des voyageurs ayant transité par les points frontaliers, notamment durant la saison estivale», a précisé ce cadre de la Dgsn. Contrairement à ce que l’on pouvait croire, cela a donc beaucoup «bougé» en cette année du…Hirak.