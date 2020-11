Conformément au nouveau dispositif sécuritaire de lutte contre les gangs de quartier, les forces de police de la sûreté de wilaya de Constantine ont mis fin aux activités de pas moins de quatre malfaiteurs à Aïn Abid. Les quatre mis en cause, selon un communiqué adressé à notre rédaction, sont connus des services de police, pour leur sinistre passé, des repris de justice âgé de 25 à 33 ans. La même source souligne, dans sa correspondance, que les faits remontent à la semaine dernière, quand les services de police ont reçu un appel faisant part d'une altercation qui s'est vite transformée en un affrontement à armes blanches. Aussitôt, un renfort de la police s'est déplacé au lieu indiqué. Après avoir mis fin aux affrontements, les policiers ont procédé à l'arrestation des quatre mis en cause. La fouille minutieuse des lieux a permis la découverte de plusieurs armes blanches, qui ont été saisies. Les mis en cause ont été, quant à eux, conduits au poste de police, pour enquête.

Comme le veut la procédure, les quatre accusés ont été présentés devant la justice et placé sous mandat de dépôt. Ils devront répondre des chefs d'inculpation de constitution d'un gang criminel et de port d'armes prohibées.