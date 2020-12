Quatre personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans trois accidents de la circulation survenus dans la nuit de samedi dernier à Sidi Bel Abbès et à Relizane. Une collision entre un véhicule et un motocycle au niveau de la RN 7, dans sa partie reliant la zone industrielle de la commune de Sidi Bel Abbès, a causé la mort du conducteur du motocycle (50 ans). Le second accident est survenu suite à une collision de trois véhicules au niveau de la RN 92 reliant les communes de Oued Sefioune et Youb, causant la mort d'un individu âgé de près de 40 ans. Les corps sans vie des deux victimes ont été évacués à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani du chef-lieu de wilaya, tandis que deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu sur le territoire de la wilaya de Relizane. L'accident s'est produit, samedi, au niveau de l'autoroute Est-Ouest, au lieudit Zaouïa de la commune de Oued Djemaâ, suite à une collision entre trois véhicules utilitaires. L'accident a provoqué la mort de deux personnes âgées de 50 ans (deux ressortissants chinois) et des blessures à quatre individus âgés entre 28 et 68 ans, à des degrés différents de gravité. Les éléments de la Protection civile de Hmadna ont transféré les corps des victimes à la morgue de l'hôpital Mohammed Boudiaf de Relizane et ceux des blessés aux urgences de ce même hôpital. Les services territorialement compétents ont ouvert des enquêtes sur les circonstances de ces accidents.