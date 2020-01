Les premiers à être montés au créneau, hier, sont les employés exerçant dans le cadre du DAIS (Dispositif d’activité d’insertion sociale). Ces derniers ont observé un sit-in de protestation hier matin devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou.

C’est la quatrième fois, en quelques semaines, que les travailleurs concernés observent un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya pour revendiquer leurs droits. En effet, les protestataires demandent à ce qu’ils soient régularisés dans leurs postes respectifs, à l’instar de ceux exerçant dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi. Les protestataires concernés ont déploré, hier, le fait qu’ils exercent depuis plusieurs années sans qu’aucun espoir d’être permanisés ne pointe à l’horizon. Ils déplorent, en outre, le fait qu’ils ne perçoivent qu’une mensualité ne dépassant pas les 5 000 DA. Par ailleurs, les enseignants du cycle primaire ont observé, hier matin également, un sit-in de protestation devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou pour revendiquer une augmentation de salaire et un statut professionnel particulier.

Les employés concernés ont brandi plusieurs banderoles où étaient transcrites d’autres revendications. Les enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont, en outre, observé leur grève cyclique, hier. Les élèves du primaire ont donc été renvoyés, hier matin, pour la énième fois, à cause de ce mouvement de protestation déclenché depuis le mois d’octobre dernier, avant d’être interrompu en décembre, puis reconduit le 8 janvier 2020. Il faut rappeler que cette grève ne fait désormais plus l’unanimité dans les rangs des enseignants de la wilaya. Une partie a décidé de tourner le dos à ce débrayage.

Une deuxième partie a décidé de n’observer qu’une journée de protestation, hier, alors qu’une troisième catégorie a opté, pour sa part, pour l’observation de ce débrayage d’une durée de trois jours. C’est le cas des écoles primaires situées, entre autres, à Ouaguenoun, Souk El Thenine, Maâtkas… Dans d’autres localités, à l’instar d’Azazga, Drâa Ben Khedda et d’autres encore, les enseignants du primaire ont décidé de n’observer qu’une seule journée de grève, a-t-on appris. Les travailleurs concernés devront renouer avec l’école aujourd’hui. Toujours au chapitre des actions de protestation, il y a lieu de préciser que les élèves du lycée Mohamed-Slimani de la ville de Fréha ont observé hier leur deuxième journée de grève déclenchée dimanche dernier.

Les grévistes ont décidé de recourir au débrayage, après un incident ayant effrayé des dizaines de lycéens qui étaient à bord d’un bus de ramassage scolaire pris subitement sous le feu.

Les élèves demandent des bus de ramassage scolaire en bon état. Le président de l’Assemblée populaire communale de Fréha a reconnu, hier, que les bus affectés au transport des élèves de ce lycée étaient vétustes. Il a affirmé avoir saisi les autorités compétentes afin de prendre en charge ce problème.

Enfin, les travailleurs et les élus de l’Assemblée populaire communale de Draâ El Mizan ont, de leur côté, observé une grève, hier, pour dénoncer l’insécurité qui règne constamment à l’intérieur de la mairie. Il faut préciser que ces grévistes ont opté pour cette action de protestation pour réprouver l’agression, aussi bien physique que verbale, dont ont été victimes plusieurs travailleurs et autres élus de cette commune, située à 45 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou. Les «frondeurs» concernés ont indiqué que si leur revendication n’est pas satisfaite dans les meilleurs délais, eux et les élus entreraient en grève illimitée à partir du 2 février prochain. «Nous exigeons que des mesures et des dispositions soient prises dans les meilleurs délais, afin d’assurer la sécurité dans l’enceinte de la mairie pour protéger les travailleurs et les élus contre les agressions quasi quotidiennes dont ils sont la cible», a précisé le représentant des grévistes.