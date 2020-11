La harga. «Les boat peoples ou encore les bateaux de la mort certaine, reprennent le large en cette période marquée habituellement par une relative accalmie des conditions climatiques.

Les gardes-côtes d'Arzew viennent d'intercepter 19 personnes, dont neuf ressortissants d'origine marocaine et une femme, candidats à l'émigration clandestine. Âgés entre 19 et 31 ans, ces candidats à l'Eldorado incertain ont été interceptés à bord d'une embarcation traditionnelle, ramenés au port, pris en charge sur le plan sanitaire, avant d'être remis aux autorités sécuritaires de la commune d'Arzew.

Les gardes-côtes de la deuxième compagnie d'Oran ont, dans une deuxième opération, déjoué une tentative d'émigration clandestine de pas moins de 13 autres personnes dont une femme et un enfant en bas âge; ces derniers ont pris le départ à partir de la plage des Andalouses, à l'extrême ouest de la commune d'Ain El Türck. Agés entre 2 et 42 ans, ces candidats, originaires de plusieurs wilayas du pays, ont été arrêtés à bord d'une embarcation de fortune. La troisième opération s'est soldée par l'interception sur les côtes d'Arzew, de 13 personnes dont une femme et deux personnes venues du Maroc, ces dernières sont âgées entre 18 et 37 ans. Dans la wilaya de Mostaganem, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Achaâcha ont, tout récemment, mis en échec une tentative d'émigration clandestine en mer et arrêté deux personnes.

Cette opération a été effectuée sur la base d'informations faisant état de la découverte du moteur d'une embarcation d'une puissance de 40 chevaux, dissimulée au domicile d'un des mis en cause, dans le secteur de compétence relevant de la sûreté de la daïra de Achaâcha, située à 80 kilomètres à l'est de Mostaganem. Les services de police, ayant ouvert une enquête sur cette affaire, ont arrêté un autre individu en possession d'un moteur qu'il a dissimulé non loin du domicile du mis en cause principal. Présentées par-devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Ali, les deux personnes arrêtées ont été écrouées. Après leur comparution devant la justice, le ministère public a requis deux ans de prison ferme contre les deux mis en cause avec une amende de 50 000 dinars.

Toujours dans la même wilaya, les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à démanteler un réseau de passeurs en mer et arrêté quatre de ses membres.

Cette opération est intervenue dans le cadre du plan opérationnel des unités de la Gendarmerie nationale, qui ont exploité des informations faisant état d'un réseau criminel spécialisé, assurant des dessertes en mer au profit de candidats à l'émigration clandestine. Il s'agit d'un réseau qui active à l'intérieur du territoire de compétence de la wilaya de Mostaganem.