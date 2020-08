Deux départs de feux de forêts ont été enregistrés, cette semaine, sur le territoire de la wilaya de Bouira. Le plus en vue reste celui qui est venu à bout de plus de 400 ha de végétation sur le flanc sud du Djurdjura dans la localité de Mimouna. Les flammes étaient visibles depuis Bouira. L'autre incendie a été constaté dans la région de Lakhdaria à l'ouest de Bouira. Ces deux sinistres qui interviennent en cette période de canicule où le thermomètre flirte avec les 42° C sont dus à des négligences des citoyens qui continuent à infester les forets en y jetant leurs détritus. Certains accrocs à la boisson continuent à jeter les bouteilles et autres canettes aux abords des forêts. Avec le soleil, ces objets jouent le rôle de loupes et participent au départ des feux.

Les éléments de la colonne mobile ont éprouvé de grosses difficultés à circonscrire les flammes en raison du relief et de la difficulté à y accéder. Après quelques heures les pompiers ont totalement maîtrisé les feux. Il faut préciser que la Protection civile de Bouira dispose d'une unité d'intervention aérienne stationnée actuellement à Alger et qui peut intervenir surtout que les barrages de Tilesdit et Koudiet Asserdoun peuvent servir de points de ravitaillement en eau. Récemment, une manoeuvre avait été faite au niveau de la forêt de Tikboucht où les pilotes des deux hélicos ont prouvé leur compétence dans le domaine. Parce que Bouira compte un vaste domaine forestier et des milliers d'hectares sensibles au feu, elle est dotée d'une colonne mobile de la Protection civile qui compte une trentaine d'engins équipés mais aussi d'une autre colonne relevant de la conservation forestière renforcée récemment par neuf véhicules montés en Algérie, des Mercedes dotés de citernes pour la lutte anti-incendie. Cette dotation porte le nombre de véhicules à une trentaine qui renforcent le dispositif de la Protection civile. Au plan national, et pour parer à toutes éventualités, la direction générale de la Protection civile a mis en place un plan spécial qui com-prend 27 colonnes d'intervention à travers les wilayas du pays. Bouira, à l'instar de ses homologues, a réquisitionné 37 éléments qui s'additionnent à 28 engagés par la direction des forêts pour composer les effectifs de la colonne mobile de la wilaya de Bouira. Dans le cadre des mesures préventives, un plan détaillé recensant les points les plus névralgiques et sensibles en plus des points de surveillance permanents ont été déjà installés sur l'ensemble du domaine forestier de la wilaya. Concernant l'intervention, le recours à cette colonne mobile relève des prérogatives de la direction des opérations et de la sécurité (Docs). «Au départ d'un incendie, la commission opérationnelle communale prend des mesures, si le feu dépasse les capacités de la commune on a recours à la CO de daïra puis à la commission de wilaya présidée par le wali qui est en mesure de déclencher le plan Orsec en cas de sinistre important. La direction nationale peut pour sa part faire appel aux colonnes mobiles des autres wilayas», nous confie le chargé de communication. La direction et pour parfaire les interventions fait subir aux sapeurs-pompiers affectés à cette unité mobile dotée de plusieurs véhicules spéciaux et d'une base logistique complète des simulations car elle dispose d'un centre pédagogique qui se charge de former ses hommes du feu.