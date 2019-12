Une quantité de 400 tonnes de datte de la variété «Deglet-Nour» a été exportée en décembre courant depuis la wilaya d’El Oued vers la Malaisie (Asie du Sud-Est) via le port d’Alger, a indiqué dimanche le responsables de l’Unité des entrepôts frigorifiques de la Méditerranée «Frigomedit» de la wilaya d’El Oued. Cette cargaison a été acheminée par voie terrestre vers le port d’Alger à bord de 20 conteneurs frigorifiés qui relève de l’unité «Frigomedit», dont le siège se trouve dans la commune de Trifaoui (10 km est d’El-Oued), avant d’être exportée vers la Malaisie, a indiqué le directeur de l’unité, Farid Sahraoui. Cette opération s’inscrit au titre du programme de l’unité « Frigomedit » portant dynamisation de l’exportation des produits agricoles, l’ouverture de nouveaux marchés internationaux aux produits locaux et la contribution au renforcement de la stratégie de diversification de l’économie nationale par la promotion des exportations hors-hydrocarbures, a ajouté le même responsable.

L’exportation des dattes se poursuivra, jusqu’à la fin du premier semestre 2020, pour satisfaire la demande croissante des marchés extérieurs sur ce produit à haute qualité, a expliqué la même source.

Les services de «Frigomedit» s’attellent à mettre au point un programme axé sur l’exportation des fruits et légumes de la wilaya d’El Oued, dont les primeurs qui sont en plein essor dans la région. Sahraoui a cité la pomme de terre, le melon, la pastèque et les produits maraîchers saisonniers. Par souci d’assurer les procédures réglementaires nécessaires à l’exportation des produits agricoles locaux, conformément aux normes internationales, du point de vue volume, qualité et emballage notamment, tous les moyens humains ont été mobilisés, dont une main-d’œuvre qualifiée, à la faveur de la création d’équipes d’employés mixtes, hommes et femmes, chargées d’assurer, tout au long de la semaine, le processus de production de l’unité, a souligné Sahraoui.