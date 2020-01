Six ans. Six longues années de silence, d’attente animée d’espoir, de désespoir, mais aussi d’anxiété et de lassitude… Certains sont décédés, d’autres sont restés célibataires, d’aucuns se sont tournés vers d’autres solutions pour avoir un toit… autant de conséquences regrettables qui ont malmené des milliers de souscripteurs malheureux. Ce sont là les ingrédients d’une expectative qui ronge pas moins de 4 000 souscripteurs à un logement du programme 2013 de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, (Aadl). Reçu à notre rédaction, le jeune Mohamed Lamine Attir, resté célibataire suite justement à cette défaillance de l’Aadl, en attente d’un logement, est venu faire part du «holà» de ces demandeurs de logements qui l’ont désigné, pour ce faire, en mars 2018 par au moins la moitié de ces citoyens en colère. Le dossier d’exécution est ainsi, selon Attir, jusqu’à ce jour bloqué depuis 2017 ! Périodiquement, ces citoyens lésés quelque part, se présentent à la direction de l’Aadl (Alger) pour réclamer leurs droits a indiqué Attir. Aujourd’hui, c’est chaque samedi qu’une délégation se présente régulièrement à cet office dans l’espoir que leur démarche soit résolue dans des délais pour le moins «respectables». Que nenni !