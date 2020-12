Le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmaârouf, a révélé hier, lors de son passage à la Chaîne 1 de la Radio nationale, que «les restes à recouvrer (RAR), à fin 2018, accumulés depuis des années, s'élèvent à un montant de 4 000 milliards de dinars. Ce total des restes à recouvrer, qui représente 1,5% du total des recettes fiscales, englobe, notamment, «les amendes judiciaires et divers impôts et taxes». Il a souligné que «son institution a recommandé l'assainissement de ces dossiers et l'accélération de son traitement».

Il a également affirmé que «le rendement des services fiscaux reste très faible». À ce propos, selon les prévisions de la loi de finances 2021, la fiscalité ordinaire représente 70% du total des recettes budgétaires, tirée en haut par la baisse de la production des hydrocarbures, des quantités destinées à l'exportation et la chute des cours du baril».

Il a fait observer que «les services de son instance ont noté des retards importants dans la réalisation de certains projets et programmes de développement dans divers secteurs d'activité en raison d'incompétence des gestionnaires...». Il a fait savoir que «son institution réalise annuellement 650 rapports, dont des rapports circonstanciés consignant des faits susceptibles de qualification pénale, destinés à être transmis aux procureurs généraux territorialement compétents». Il a aussi mis en exergue la caractère «autonome» de son instance.

«La Cour des comptes a retrouvé son indépendance en tant qu'institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques, en vertu des dispositions de la Constitution amendée», a-t-il dit. «Et contrairement aux années précédentes où elle faisait l'objet d'une décision politique prise en haut, la publication du rapport annuel relève désormais des prérogatives du président de la Cour», a-t-il ajouté. L'intervenant a insisté également, «sur certaines défaillances dans les opérations d'investissement public, la maturation des études ainsi que l'exécution et le suivi des programmes d'investissement».

La Cour, chargée du contrôle a «posteriori», formule des recommandations, «en vue d'une meilleure maîtrise des ressources et des dépenses publiques et de renforcer les mécanismes de contrôle interne et à asseoir une gestion saine et optimale des deniers et patrimoine publics.

En plus de la surveillance de la reddition des comptes publics, cette institution, souligne-t-il, «contrôle l'exécution de la loi de finances, la qualité de gestion et élabore les rapports d'appréciation sur les avant-projets annuels de lois de règlement budgétaire».

Il a indiqué que le rapport annuel de l'année 2020 a été adressé au président de la République, au président du Conseil de la nation, au président de l'APN et au Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 192 de la Constitution. Il a relevé que «le financement du déficit budgétaire, estimé à 1 341 milliards de dinars dans la loi de finances 2018- par la planche à billets à hauteur de 900 milliards de dinars-, n'avait pas dopé le taux d'inflation».