412 foyers ont été raccordés jeudi dernier au réseau de gaz de ville au niveau de la localité de Taddart Tamoukrant relevant de la commune d'oued Amizour. Il s'agit d'un premier lot inscrit dans le cadre du projet pour le raccordement de 1265 foyers à Amizour, indique la wilaya dans un communiqué. Les deux autres lots, qui concernent les localités de Boudelssan, El Hamma, Drari, Ighil N'Chiha, Ouaoucha et Boumeraou dans la même commune, sont en voie d'achèvement. Le raccordement des foyers de ces villages est prévu dans une quinzaine de jours.

Dans la commune d'Ouzellaguen on en est au stade du lancement des travaux de raccordement de plusieurs villages. Il s'agit d'un total de 349 foyers relevant des villages Issouken, Izemouren, Ighbane, Timiliouine, Chehid, Fournane,Tighilt et Nessroune.

En revanche, dans la commune de Timzerit, les habitants du village Ichourene ne voient rien venir. Ils s'impatientent. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir jeudi en procédant à la fermeture du siège de l'Assemblée populaire communale en signe de protestation contre la non-prise en charge de leurs revendications liées au développement de leur localité. Dans leurs doléances qui se résument en l'aménagement de la route, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'implantation des infrastructures culturelles et de jeunesse, figure également le problème du raccordement en gaz de ville. La réalisation des programmes de raccordement en gaz de ville avance doucement mais sûrement à Béjaïa. La dernière grande opération en la matière a eu lieu à Akfadou où 960 familles ont été raccordées. Dans cette commune limitrophe de la forêt d'Akfadou, 1 152 familles de la même commune ont été déjà raccordées en septembre 2019. Il reste encore l'achèvement des travaux du dernier lot pour que les foyers de la commune soient alimentés dans leur totalité.

Les foyers dont les habitations sont loin des villages seront raccordés, moyennant de grandes bonbonnes de gaz propane, beaucoup moins coûteux que le gaz butane, avait promis, le wali de Béjaïa. L'importance de ce combustible est doublement bénéfique, tant dans la vie de tous les jours que pour la sauvegarde de l'environnement, sachant que les populations s'approvisionnent aussi en bois de chauffage à la forêt limitrophe. Connue pour son hiver rigoureux et son froid glacial, la commune d'Akfadou est la première à se libérer de l'emprise des pénuries des bonbonnes de gaz en attendant les autres communes environnantes.

Le raccordement en gaz de ville des communes de la vallée de la Soummam avance tant bien que mal. Perturbés par les oppositions citoyennes, les travaux de réalisation d'un vaste projet arraché après des semaines de lutte par le mouvement citoyen, sont relancés, comme l'attestent ces déblocages annoncés par-ci par-là.

Globalement, les oppositions aux projets en question, sont levées dans leur grande majorité.

Le taux de pénétration du gaz de ville dans les foyers, à Béjaïa, est passé de 16% à 52% seulement. À la livraison des projets inscrits pour le compte des communes de la vallée de la Soummam, le taux augmentera considérablement. Il atteindra le taux de 78%. Contre vents et marées, les projets de raccordement en gaz de ville avancent à Béjaïa. Des régions attendent encore de vivre au chaud. Ce n'est qu'une question de temps, si l'on en juge par les évolutions enregistrées ces dernières années. Un hiver au chaud, c'est l'espoir des milliers de foyers qui ont très longtemps attendu, dans des conditions parfois insupportables.