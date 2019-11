«Les procès des détenus de l’étendard amazigh se déroulent avec le plus grand respect des lois, je dirais même que c’est un procès juste», a affirmé Me Djamel Benyoub , qui se montre particulièrement confiant quant au verdict, «vu le déroulement de la procédure, il n’y a aucune raison pour que les détenus ne soient pas libérés», a-t-il ajouté, lors d’un point de presse improvisé avec les citoyens venus soutenir les familles des détenus. «Le juge a entendu chacun des détenus, il s’est montré particulièrement attentif à notre plaidoyer», a assuré l’avocat. Il explique, dans la foulée que c’est par petits groupes composés de quatre à huit personnes que les détenus sont présentés à la barre. Le juge prendra le temps de délibérer après le passage de chaque groupe. D’ailleurs, on apprend de bonne source que tous les verdicts étaient attendus très tard dans la nuit d’hier. Me Djamel Benyoub a souhaité rassurer les citoyens, militants associatifs, artistes et membres partis de l’opposition, qui ont répondu présents à l’appel au rassemblement pacifique en soutien aux détenus et à leurs familles. Pour l’avocat, ces procès sonstituent «un examen pour la justice algérienne» qui, par sa décision prouvera «son indépendance, puisque le chef d’inculpation ne trouve sa source dans aucun texte de loi», a déclaré Me Benyoub, qui affirme que le collectif des avocats, constitué pour cette affaire, est conscient des enjeux que comporte cette affaire. «Les avocats qui ont plaidé ont rappelé au juge que ce n’est pas le procès des détenus mais une épreuve pour la justice qui devra prouver son indépendance», conclut l’avocat qui se voit obligé de retourner sur-le-champ dans la salle pour ne pas rater les délibérations. En effet c’est vers 13h que le premier groupe passera devant le juge. Le procureur général a requis à l’encontre du premier groupe de huit personnes

8 ans de prison et 100.000 dinars d’amende, pour chacun. Selon la même source, les accusés ont été écoutés par le juge et ont affirmé leur appartenance à la nation algérienne et leurs respects des lois, et refusent que les revendications identitaires soient sujet de division entre les Algériens. Bien que les avocats se soient confiants, et assurent voir les détenus libres mais aussi acquittés, les familles de ces derniers ne peuvent cacher leur anxiété, «bien que nous pensions que le juge prendra la bonne décision, la peur est là, les avocats sont confiants, nous avons confiance en la justice de notre pays, qui depuis des semaines se bat aussi pour son indépendance, nous ne serons rassurées qu’une fois les premiers verdicts prononcés», déclare Lyès, dont le frère fait partie des 42 accusés. Ils étaient aussi nombreux, les étudiants à s’être déplacés pour apporter leurs soutiens à Nour el Houda, l’étudiante arrêtée, il y a de cela quelques semaines.