L'étau se resserre sur les contrebandiers sévissant par voie portuaire. Lors de l'offensive qu'ils ont menée, les agents de l'inspection des divisions des douanes ont réussi à mettre en échec une tentative de contrebande portant sur 4 250 téléphones portables intelligents au port d'Oran. Cette saisie est intervenue suite à la fouille d'un véhicule touristique transporté par un navire venant de la ville espagnole, Alicante. Lors de cette navette, les mêmes services ont saisi 1 000 comprimés de psychotropes dissimulés à l'intérieur des portes d'un véhicule touristique. La traque se poursuit dans ce port devenu dans un passé récent le centre de transit de produits prohibés: cocaïne, comprimés psychotropes et autres. Dans une autre opération lancée récemment, les agents de la brigade de la police aux frontières du port d'Oran ont réussi à interpeller un marin exerçant sur un navire de transport de passagers, en possession de 1 kg et demi de drogue dure, la cocaïne. Une somme de 4 000 euros a été également trouvée en possession du suspect. L'intervention a été lancée lorsque les agents de la police aux frontières ont relevé le comportement étrange du suspect qui accélérait le pas en quittant le bateau provenant de la ville espagnole d'Alicante. Son attitude a paru étrange aux agents de la police, ce qui les a conduits à le fouiller avant de découvrir le pot aux roses. L'homme a été interpellé et une enquête a été ouverte pour tirer l'affaire au clair, explique la même source. Des affaires similaires sont en recrudescence depuis quelques années en Algérie. Les côtes maritimes algériennes sont devenues, au fil du temps; les nouvelles zones de transit du trafic des drogues dures latino-américaines. Du kif à la cocaïne, le trafic de drogue prend de l'ampleur. Ces saisies ne tirent pas le voile, tout de même, sur l'affaire des 701 kg de cocaïne saisie par l'Armée nationale populaire, qui continue à constituer le sujet dominant des débats, vu ses ramifications. Les affaires liées aux saisies de trafic de drogue sont en vogue dans cette capitale de l'Ouest qui, à la faveur de leur ampleur, risquent de voler la vedette à la très animée ville américaine de Miami. Tout récemment, les éléments de la sûreté de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau de malfaiteurs, composé de cinq individus en possession de la cocaïne, du kif traité et des psychotropes. Cette offensive a été opérée par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI 02) ayant réussi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à arrêter cinq personnes, âgées entre 26 et 31 ans, lors d'une opération menée dans les quartiers Ibn Sina, Seddikia et El Maqarri, ex-Saint-Eugène. L'opération a permis également la saisie de 8 grammes de cocaïne, de 300 g de kif traité, d'une trentaine de comprimés psychotropes ainsi qu'une somme d'argent provenant de la vente de drogues. Dans le même cadre, les éléments de la police urbaine de haï Bouamama ont interpellé un dealer qui proposait des produits pharmaceutiques prohibés, sans autorisation.