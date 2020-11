En plus des centaines de malades ayant contracté le coronavirus et qui suivent leur traitement à domicile tout en étant confinés, il y a actuellement 430 patients hospitalisés aux différents hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou, en plus du CHU Nedir-Mohamed. Il s'agit des cas graves nécessitant une assistance permanente en oxygène. C'est ce qu'a révélé une source fiable, hier.

La situation est plus que jamais préoccupante, selon les différents responsables des hôpitaux de la wilaya, ayant fait des interventions médiatiques durant ces dernières 48 heures, car l'augmentation du nombre de nouveaux cas de patients atteints du Covid-19 se poursuit à un rythme effréné. Pour l'instant, le taux d'occupation des lits dédiés à la maladie du Covid-19 à la wilaya de Tizi Ouzou n'est certes que de 50%, mais au rythme où évolue la situation sanitaire, il y a un risque que dans quelques jours, on se retrouvera face à une véritable crise, ont déploré les différents intervenants, qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme depuis quelques jours, surtout après que le nombre de morts dûs à la maladie du Covid-19 a augmenté de manière inédite. L'une des dernières victimes de ce virus n'est autre que l'ancienne gloire de la JSK Maghrici, faut-il le rappeler, quelques jours après que Mohand Cherif Hannachi a rendu l'âme, également après avoir contracté le coronavirus, tout comme la regrettée mère du Rebelle, Aldjia Matoub et tant d'autres...

Le nombre global de lits réservés aux malades du Covid-19 nécessitant de l'oxygène est de 871. Ils sont répartis entre le CHU Nedir-Mohamed du chef-lieu de la wilaya ainsi que les différents Etablissements publics hospitaliers (EPS), situés aux chefs-lieux des dairas. Pour l'instant, 430 lits sont occupés et les autres peuvent accueillir les nouveaux patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Un responsable au CHU de Tizi Ouzou a déclaré hier qu'il y a, depuis au moins une semaine, une grande et imprévue pression sur les espaces dédiés au Covid-19 au niveau du CHU.

Une pression psychologique, humaine et aussi, sur le matériel.

«L'espace de réception des malades du Covid-19 est constamment bondé depuis quelques jours», a révélé le même médecin qui dit que depuis environ une semaine, le ser-vice utilise désormais 100% des moyens réservés pour la prise en charge de ces malades nécessitant une assistance en oxygène. L'ensemble des intervenants, qui sont en contact direct avec la réalité du terrain sanitaire, a insisté, dans ses appels, sur le fait que, pour l'instant, la seule arme à opposer à ce coronavirus se résume aux mesures préventives connues de tous, désormais. Face à ce regain, la direction de la formation professionnelle a renoué avec la confection des bavettes au niveau de pas moins de 27 centres, répartis entre les quatre coins de la wilaya. Des milliers de bavettes seront désormais distribuées gratuitement aux différents organismes, dont la direction de l'éducation qui a déjà bénéficié de 350 000 masques, attribués par la direction de la formation professionnelle, lors de la dernière session du baccalauréat.