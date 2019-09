Un ensemble de 44 écoles primaires réparties à travers les communes de la wilaya de M’sila sera raccordé en électricité générée à partir de l’énergie solaire, ont annoncé hier les services de la wilaya. Cette opération profitera en particulier aux écoles situées dans les grandes agglomérations et les zones éloignées à caractère steppique notamment, ont expliqué les mêmes services, détaillant que ce projet sera concrétisé à partir d’un montage financier composé des budgets alloués dans le cadre du programme de développement des Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales. Ces actions permettront de résoudre le problème de fourniture de l’énergie électrique et contribueront à la rationalisation des charges financières de ces écoles, a-t-on encore souligné. A titre expérimental, une opération de raccordement en ce même mode d’énergie ciblant trois écoles localisées dans la capitale du Hodna qui a été concrétisée au cours de l’année précédente, a eu «un écho favorable» auprès des gestionnaires de la commune compte tenu de ses retombées économiques, «nettement plus avantageuses», ont également indiqué les services de la wilaya.