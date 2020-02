Toutes les voies sont quasiment putrescibles. C'est du moins ce que l'on déduit des bilans du Groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran, ayant bouclé l'année passée, en traitant 45 affaires toutes liées à la lutte contre la corruption. En ouvrant ce front de bataille, les éléments de la Gendarmerie nationale ont apporté des preuves vivantes accablant 53 personnes, dont 44 individus remis entre les mains des justiciers et qui, en attente de leurs procès, sont placés sous mandat de dépôt.

Les accusés cités sont passibles de lourdes peines, étant donné qu'ils sont poursuivis pour trafic d'influence, abus de pouvoir, détournement et dilapidation des biens publics, octroi des marchés en transgression de la réglementation, faux et usage de faux.

La liste est longue. À l'aune des mutations que connaît le pays depuis 2019, le sort de ces mis en cause est tributaire des justiciers devant trancher leurs cas, en les jugeant d'une main de fer et en prenant en compte le tort causé aussi bien à la société qu'à la Trésorerie publique, mais aussi en salissant l'image de la fonction qu'ils ont occupée.

Des cadres, des commis de l'Etat, des maires et autres élus locaux sont cités dans ces affaires portant le sceau, résumant tout le mal subi par cette Algérie dont la terre est à purifier vaille que vaille de la corruption. Il n'est un secret pour personne, que la wilaya d'Oran constitue, chez plus d'un, le fief incontournable de cette main corruptible ayant gangrené toutes les sphères à tous les niveaux, du bas de l'échelle jusqu'à son plus haut niveau. Devenir maire est synonyme d'un pouvoir sans limites. Promouvoir dans le grade administratif est une reconnaissance «officielle» de l'incompétence du concerné promu pour guider, tambour battant, tous les coups bas portant l'estampille du mal, quitte à faire preuve du déni en défiant la loi. Dans une affaire peu ordinaire, le procureur de la République près le tribunal d'Arzew a écroué le maire de la commune d'El Kerma et 14 autres personnes, composées essentiellement de l'épouse de ce dernier, le secrétaire général de la même APC. Les mis en cause sont poursuivis dans la transgression en violation du Code des marchés publics, surfacturation et fraude fiscale. Une telle affaire n'est pas comme les autres. Elle porte le sceau de la lutte contre la corruption, devenue, depuis de longues années, un simple sport de routine dans une wilaya où l'on a injecté des milliards de dinars dans le cadre de son développement pour faire au final des «élus» se sucrant sans anorexie, en détournant tout ce qui est monnayable. En plus du maire de cette bourgade, sa femme, a également été poursuivie dans cette affaire, le secrétaire général de la commune, deux élus dont un vice-président et le président de la commission des marchés, six entrepreneurs et chefs d'entreprise, dont un concessionnaire d'engins Btph proche de l'homme d'affaires, Ali Haddad. Pour ce dernier dossier, les enquêteurs de la BEF ont mis à nu plusieurs irrégularités, dont en premier lieu la surfacturation des commandes, dans une transaction conclue entre la commune d'El Karma et ce fournisseur établi dans l'Oranie, portant acquisition d'un lot d'engins Btph, au bénéfice du parc roulant communal. D'autres chapitres ont étoffé ce dossier portant le cachet rouge de la corruption et du détournement de deniers publics, dont la passation de commandes publiques, réalisation de projets ou prestations de service, en violant les dispositions du Code des marchés publics, octroi d'indus privilèges, faux et usage de faux en écritures publiques. Dans le sillage de cette large enquête, des interpellations et des perquisitions menées par les services de sécurité en exécution de mandats délivrés par le parquet près la cour d'Oran. Les enquêteurs ont soigneusement passé au peigne fin les bureaux de la mairie d'El Karma, ses annexes et les habitations de certains suspects, à commencer par le président de l'APC.