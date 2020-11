Le MDN a rendu, hier, son bilan, public au cours de la période allant du 10 au 17 novembre, dans lequel il détaille les multiples opérations réussies des éléments de l'ANP à travers le territoire national. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le MDN souligne: «Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 10 au 17 novembre, de multiples opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la veille et la disponibilité permanentes de nos Forces armées à travers tout le territoire national». Les résultats en question concernent surtout le trafic de drogue. À ce sujet le MDN atteste: «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 45 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 16 quintaux et 21,762 kilogrammes, ayant été introduites via la frontière avec le Maroc». Le Maroc demeure ainsi le principal pays de la propagation de la drogue qui empoisonne la vie des Algériens. Les narcotrafiquants ont été arrêtés en coordination avec les forces de la Gendarmerie nationale à Naâma, Oran, Béchar, Tlemcen, Mostaganem, Relizane, Constantine, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa. Dans le cadre de la contrebande, les forces de l'ANP et la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 112 individus et saisi cinq camions, six véhicules, 30 groupes électrogènes, 24 marteaux-piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 180 sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illégal».