Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, en se rendant jeudi à Oran, a été affirmatif en annonçant que «pas moins de 450.000 jeunes, dont ceux disposant de contrats pré-emploi, seront confirmés à leurs postes». Sur sa lancée, il a ajouté que «cette confirmation sera faite durant deux années». Autrement dit, la permanisation de ces jeunes se fera de manière graduelle et par groupes. C’est ce qu’a expliqué le ministre qui a annoncé à partir d’Oran que jusqu’à décembre,

160.000 jeunes occuperont leurs postes comme titulaires. S’ensuivra la deuxième étape, avec la titularisation de 150.000 jeunes en 2020 et plus de 150 000 en 2021. Cette mesure prise sera cadencée par une série de critères pris en compte dans l’ancienneté au poste. La priorité dans cette opération est accordée aux jeunes ayant passé plus de huit ans sous contrat, qui seront confirmés dans leurs postes de manière permanente, et le restant progressivement. «La décision de régularisation intervient en raison de la situation d’instabilité dans laquelle se trouvent les jeunes dans des postes de travail sous contrat à durée déterminée, dans le cadre du Daip depuis de nombreuses années», a déclaré Hassan Tidjani Haddam. À Oran, l’on est d’ores et déjà passé à l’action, à l’occasion de la cérémonie de remise des premières décisions de confirmation dans des postes permanents à des jeunes bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle présidée par le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. A cette occasion, le ministre a souligné que cette promotion constituée de 10 jeunes de la wilaya d’Oran est «la première au niveau national dans la série de confirmations dans des postes de travail permanents, des détenteurs de contrats de pré-emploi. Mesure prise à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement consacrée au début du mois courant à ce dossier et qui a décidé la régularisation de la situation de ces jeunes». La cérémonie a été marquée par l’installation de 10 jeunes, dont certains ont exercé depuis plus de 10 années à l’entreprise Algérie poste, à des postes permanents. Ce n’est pas tout. Le ministre a procédé, lors de cette cérémonie, à la remise de 12 décisions d’attribution de locaux à usage commercial à des jeunes porteurs de projets, d’aide au titre des dispositifs à l’emploi mis en place par l’Etat, dont la Caisse nationale d’assurance chômage, l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes et de l’Agence de gestion du microcrédit. Au passage, Hassan Tidjani Haddam n’a pas omis de souligner que «pas moins de 8.000 locaux non vendus, de l’Agence d’amélioration du logement et de l’Office de promotion et de gestion immobilière, sont concernés pour être affectés à des jeunes porteurs de projets, à titre d’encouragement, pour contribuer efficacement avec leurs idées, à l’économie nationale, signalant que 20 % de ces locaux ont été remis, à ce jour.