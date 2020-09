Le bac 2020, c'est parti! Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en a donné le coup d'envoi, hier, à partir de Annaba en procédant à l'ouverture des plis contenant des épreuves du baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020. Djerad a découvert les copies de l'épreuve de langue arabe au centre d'examen du CEM Larbi-Chaib du chef-lieu de la wilaya, où il s'est enquis des conditions du déroulement de épreuves.

Le Premier ministre a rappelé que les épreuves du baccalauréat se déroulent cette année dans «une conjoncture sanitaire exceptionnelle, marquée par la pandémie du nouveau coronavirus». S'adressant aux candidats, Djerad a déclaré: «En dépit de ses répercussions, la pandémie du coronavirus nous incite à développer des réflexes pour nous protéger, préserver notre santé et celle des personnes qui nous entourent.»

Le Premier ministre a également encouragé les candidats «à soigner leur écriture», leur assurant qu'une écriture soignée permet de mieux apprécier le contenu.

Djerad s'est également entretenu avec quelques professeurs, encadreurs du baccalauréat au centre d'examen Larbi- Chaib, tout en les félicitant et les encourageant à aller de l'avant.

Pas moins de 12 085 candidats dont 4 506 libres se sont présentés aux épreuves du baccalauréat à Annaba, répartis sur 48 centres d'examen, dont deux pour les pensionnaires des établissements pénitentiaires.

4 647 détenus passent également les épreuves du baccalauréat, à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale en tant que centres d'examen officiels.

Eu égard à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays par le Covid-19, les sujets de l'examen ont été limités aux cours dispensés en présentiel durant les 1er et 2ème trimestres de l'année scolaire 2019-2020, avait assuré le ministre de l'Education.