Le commerce illicite continue de faire l'actualité à Constantine. Les bilans annuels de la police et de la Gendarmerie nationale pour l'exercice 2020 avaient abouti à des résultats spectaculaires. Les réseaux qui s'adonnent à ce trafic semblent être bien organisés et travaillent de concert avec d'autres réseaux à l'étranger. En effet, plus de 465 unités de psychotropes ont été saisies à Constantine. C'est pratiquement tous les jours que les services de sécurité mettent la main sur des quantités égales et plus. L'affaire a été traitée par la Bmpj de la daïra d'El Khroub au niveau de Massinissa. Les enquêteurs ont agi sur la base de renseignements selon lesquels deux individus qui auraient a priori pris l'habitude de faire écouler leurs marchandises sur les lieux ont été signalés par les habitants. La bonne exploitation du renseignement a permis de noter la position exacte des deux mis en cause âgés de

25 ans. Ces derniers ont été arrêtés après que les éléments de la BMPJ ont quadrillé le quartier pour empêcher la fuite des deux accusés qui étaient à bord d'un véhicule des marque Dacia Stepway.

Sur l'un d'eux la police a saisi 13 plaquettes de 300 g de psychotropes de marque étrangère, tandis qu'une autre quantité de18 plaquettes a été retrouvée à l'intérieur de la voiture. Les policiers ont découvert aussi une somme de 123 600 DA. Traduits devant la justice, les deux accusés devront répondre de trafic de psychotropes et vente d'un médicament à effet de drogue, sans autorisation.