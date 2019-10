Les éléments de la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale relevant du groupement régional de la wilaya de Annaba, ont, au cours de la semaine écoulée, mis fin à l’activité criminelle d’un narcotrafiquant et saisi plus de 47 kg de résine de cannabis, apprend-on de source sécuritaire. Aux termes des informations fournies par les mêmes sources, il s’agit d’un quinquagénaire narcotrafiquant de son état, intercepté sur la Route nationale n°44, en provenance de l’Ouest du pays. Cette saisie est intervenue dans le cadre de l’accomplissement des fonctions quotidiennes, à savoir le contrôle routinier de véhicules et conducteurs. L’agitation du conducteur a aussitôt suscité les soupçons des gendarmes, dont le flair a suspecté l’odeur du trafic. Après avoir été soumis au contrôle minutieux du douteux conducteur et du véhicule, ce dernier a fini par accoucher de 47 kg de résine de cannabis. Disposée en plaquettes de 250g, la drogue dissimulée soigneusement dans différentes parties de la voiture, étaient destinées à la commercialisation, sur le marché local narcotique, nous dit-on. Âgé de 55 ans, le narcotrafiquant a été soumis aux mesures judiciaires d’usage, audition en l’occurrence, dans le but de savoir s’il activait à la faveur d’un réseau, nous dit-on. Or, le mis en cause n’a rien laissé filtrer sur l’origine de son ou ses fournisseurs à l’Ouest du pays, nous ajoute-t-on. Le trafiquant a bel et bien assumé ce trafic en disant travailler à son propre compte, a conclu notre source. Une fois l’enquête achevée, le trafiquant a été déféré par-devant le magistrat instructeur près le tribunal de Annaba, qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt, pour détention, transport et commercialisation illégale de drogue.